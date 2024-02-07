Galatasaray Kulübü, GS Arama Kurtarma Ekibi'ni kurdu

Galatasaray Kulübü, doğal afet ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla GS Arama Kurtarma Ekibi kurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı divan kurulu toplantısı, Aykutalp Derkan başkanlığında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ana gündeminde geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler yer aldı.

Felaketin ilk anlarından sonra hızla organize olan ve bölgede faaliyetlerde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, doğal afetlerde görev alması için GS Arama Kurtarma Ekibi'ni kurdu.

Hem kurulan ekipte yer alacak hem de AKUT Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde yetiştirilecek eğitmen adaylarına beratları düzenlenen törenle verildi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren AKUT Vakfı İkinci Başkanı ve kulüp üyesi Saydun Gökşin, "İlk aşamada 3 bin kişiye ilk müdahale eğitimi vereceğiz. Bununla 3 bin kişilik bir afet ordumuz olacak. Bugün bir şeye karar verip, yarın unutan bir ekip değiliz. Galatasaray, afetlere müdahale gücünü oluşturmak için ilk adımı attı. Bundan dolayı başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

Özbek: "Bölge insanının beklentisi, bizlerin sürekli bölgede, onlarla irtibatta olması"

Dursun Özbek, deprem bölgesindeki vatandaşların kendileriyle sürekli irtibatta olmalarını beklediğini söyledi.

Geçen 1 yılda sürekli deprem bölgesine gittiklerini belirten Başkan Özbek, "İlk andan itibaren acil yardım çalışması, geçici ve kalıcı konutlar yapıldı. Bana göre büyük afete uğramış bölge insanının beklentisi, bizlerin sürekli bölgede, onlarla irtibatta olması. Yaptığımız ziyaretlerde kullanılan ifadeler, bu dokunuşların çok önemli olduğu hissini uyandırdı." diye konuştu.

Kalıcı ve sürdürülebilir adımlar attıklarını dile getiren Özbek, "Bölgeden elimizi çekmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda felaketler, erdemleri sergileme zamanıdır. Biz de ülkemizin en organize sivil toplum kuruluşu olduğumuzun bilinci içinde gücümüzü ve kaynaklarımızı harekete geçirdik. Yalnızca bu felaketin yaralarını sarmak için değil gelecekle ilgili de kalıcı ve sürdürülebilir adımlar attık. 15 Şubat 2023'te bu salonda deprem gündemiyle toplandığımızda acil durum müdahale ekibi kurma sözü vermiştik. Şu anda bu teşkilatlanmaya ilişkin ilk ve en önemli aşama tamamlandı. Beratlarını alan arkadaşlarımız, kulübümüzün ilk acil durum müdahale ekibi hem de ülkemizin dört bir yanında yetiştirilecek ilk müdahale ekiplerimizin eğitmenleridir. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yazgan: "Galatasaray, bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösterdi"

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, geride kalan 1 yılda deprem bölgesinde yaptıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, aile ve yakınlarına sabır, hala tedavisi devam eden vatandaşlara şifa dileyen Yazgan, bölgeye desteklerinin hiç bitmeyeceğini dile getirdi.

Dünyanın çoklu kriz ortamından geçtiğini aktaran Yazgan, "Bu süreçte güçlü ve organize sivil toplumun rolü artık daha da kritik hale geldi. Galatasaray, tarihi boyunca bu tür zorlu süreçlerde kendine yakışanı yapan, aklını, yüreğini ve tüm enerjisini ülkesi için harcamaya hazır insanların camiası olarak bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösterdi. Son 1 yıldır ana faaliyetimiz olan spordaki odağımızı kaybetmeden yüksek planlama ve koordinasyon kabiliyetlerimizle insan gücümüzü ortaya koyduk." şeklinde görüş belirtti.