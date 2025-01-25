Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler yöneteceği müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Galatasaray - Konyaspor maçının VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Raczkowski oturacak. Raczkowski, bu sezon Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia ile oynadığı rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Başakşehir, o maçta Iberia'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Raczkowski, 2021-2022 sezonunda ise Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Marsilya ile deplasmanda maçta düdük çalmıştı. Galatasaray, o maçta Marsilya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer.

AHMED KUTUCU KADRODA

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Ahmed Kutucu da karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Ahmed, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Galatasaray'da ilk maçına çıkacak. Öte yandan sakatlığını atlatan Sara da kulübede.

MUSLERA, GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak. Fernando Muslera, son olarak Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında oynaması halinde ise Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını alacak.

CİMBOM'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Galatasaray, müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

11 MAÇTIR GOL KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı. Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 30 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK EKSİK

İç sahadaki son Göztepe maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar nedeniyle birçok Galatasaray taraftarı maça giremeyecek. Göztepe müsabakasının ardından PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü'nde 14, Güney Tribünü'nde 13, Doğu Tribünü'nde ise 11 olmak üzere toplam 38 bloktaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti. İç sahada taraftarıyla önemli bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı ekip, çoğunluğu kombine bilet sahibi "tecrübeli" taraftarlarından mahrum kalacak.

İKİ TAKIM ARASINDA LİGDEKİ 48. RANDEVU

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 91 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İSTANBUL'DA KONYASPOR'A KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.