Galatasaray-Kayserispor maçının 11'leri belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahada
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Noa Lang, Galatasaray formasıyla ilk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor.
- Galatasaray ile Kayserispor arasındaki Süper Lig maçı 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
- Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'i Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang ve Osimhen'dan oluşuyor.
- Kayserispor'un maçtaki ilk 11'i Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso ve Onugkha'dan oluşuyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada TFF VAR merkezinde ise hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha