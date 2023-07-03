Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasında enflasyon oranı belirlenecek

Galatasaray Spor Kulübü, önümüzdeki 5 sezon için imzaladığı sponsorluk anlaşmasındaki sözleşme bedeli artışının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı enflasyon oranlarının ortalaması alınarak belirleneceğini duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında sponsorluk anlaşmasında enflasyona göre artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde, Rams Global A.Ş. ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 5 yıl için imzalanan stadyum isim hakkı ve sponsorluk bedeli için takip eden sezonlardaki enflasyon artış oranında TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir."