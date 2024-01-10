Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele.