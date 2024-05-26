Galatasaray'ın Şampiyonluğu Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Kütahya ve Yalova'da Kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Kütahya ve Yalova'da kutlandı.

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bursa'da kentin çeşitli noktalarında taraftarlar kutlama için buluştu.

Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı kırmızılı bayraklarla kutlamaya katıldı.

Polis ekipleri, kentin işlek noktalarında güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir

Galatasaraylı taraftarlar, Eskişehir'de şampiyonluğu şehrin çeşitli noktalarında kutladı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Taraftarların yanı sıra sokaktaki sürücüler, konvoylar oluşturdu.

Kutlamalar sırasında çıkan taşkınlıklar, polis ekipleri tarafından engellendi.

Çanakkale

Galatasaray taraftarları, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı.

Şampiyon olan sarı kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Galatasaraylılar, galibiyetlerini kent merkezinde kutladı.

Meşale ve bayraklarla caddelerde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, araçlarla konvoy oluşturdu.

Balıkesir

Balıkesir'de da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızılı bayrakları sallayıp meşale yaktı.

Bazı taraftarlar da şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Kütahya

Kütahya'da taraftarlar Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Taftarlar, ellerindeki takım bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Daha sonra taraftarlar araç konvoyuyla şehir turu attı.

Yalova

Yalova'da Galatasaraylı taraflar maçın bitimine kısa süre kala 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na, ellerinde meşale ve bayraklarla gelerek tezahüratlarda bulundu.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte maçlarını izledikleri iş yerleri ve evlerinden bayraklarını alarak araç konvoyları oluşturan taraftarlar şehir turu attı.

Yoğun kalabalık ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşanmaması için geniş önlemler alan polis ekipleri, başta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile caddelerde görev yapıyor.