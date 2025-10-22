Maç resmen golle başladı! Galatasaray tek kale oynuyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk ediyor. Karşılaşmada 1-0 Galatasaray önde.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlıyor. Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus, Sane, Osimhen.
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.
7' Temsilcimiz Galatasaray, oyunun bu bölümünde sağlı sollu atakları ile Bodo/Glimt kalesini ablukaya aldı.
5' Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. maçında GOL attı.
CANLI ANLATIM:
3'GOOOOOOOOOOOL GALATASARAY! Temsilcimiz Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıda Lemina topu kapmasının hemen ardından savunma arkasına sarkan Victor Osimhen'e aradan pasını çıkardı. Victor Osimhen ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi. Temsilcimiz karşılaşmada 1-0 önde!
3' Galatasaray'da Victor Osimhen, bandaj yapılmasının ardından oyun alanına geri döndü.
2' Temsilcimiz Galatasaray'da Victor Osimhen, Aleesami ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.