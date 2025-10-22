Haberler

Maç resmen golle başladı! Galatasaray tek kale oynuyor

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk ediyor. Karşılaşmada 1-0 Galatasaray önde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlıyor. Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus, Sane, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

7' Temsilcimiz Galatasaray, oyunun bu bölümünde sağlı sollu atakları ile Bodo/Glimt kalesini ablukaya aldı.

5' Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. maçında GOL attı.

CANLI ANLATIM:

3'GOOOOOOOOOOOL GALATASARAY! Temsilcimiz Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıda Lemina topu kapmasının hemen ardından savunma arkasına sarkan Victor Osimhen'e aradan pasını çıkardı. Victor Osimhen ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi. Temsilcimiz karşılaşmada 1-0 önde!

3' Galatasaray'da Victor Osimhen, bandaj yapılmasının ardından oyun alanına geri döndü.

2' Temsilcimiz Galatasaray'da Victor Osimhen, Aleesami ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İlkay yoksa Sara var ama kadroda yok…Okan yine harakiri yapmış…

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
