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Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan 4 futbolcu sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan yeni transfer Alvaro Morata 62. dakikada oyuna girerek sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Fk'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, kritik maçtan tek golle galip ayrıldı.

GALİBİYET GOLÜ YENİ TRANSFER AHMED'DEN

Galatasaray, karşılaşmaya adeta golle başladı. Sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cimbom'a devre arasında transfer olan Ahmed, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GAZİANTEP CEPHESİNDEN OFSAYT İTİRAZI

Gaziantep Fk cephesi, Ahmed Kutucu'nun bu golüne şu çekildiği sırada Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.

GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ

Gaziantep Fk, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.

EV SAHİBİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Gaziantep Fk, karşılaşmanın 31. dakikasında zorunlu bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kaldı Ev sahibi takımda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cyril Mandouki yerine Salem M'Bakata oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda 3 sarı kartla sınırda bulunan Lucas Torreira müsabakanın 35. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Uruguaylı orta saha, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Torreira, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçı dışında tüm lig maçlarında forma giydi ve Torreira, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

BARIŞ ALPER DALYA DEDİ

Maçın 62. dakikasında Galarasaray'da Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Barış Alper, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkmış oldu.

MORATA FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Galatasaray'ın dün (2 Şubat) Milan'dan satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, sağlık kontrolleri ve imzanın ardından karşılaşmanın kadrosunda yer alabilmek için özel uçakla Gaziantep'e gitmişti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Morata, 69. Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GALATASARAY KIRMIZI KART İSTEDİ

Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu. Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle Galatasaray cephesi itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.

BARIŞ ALPER VE MUSLERA DA HAFTAYA YOK

Galatasaray'da Torreira'nın ardından oyuna 62. dakikada dahil olan Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada Mustafa Eskihellaç'a müdahalesi sonrasında sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Öte yandan sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera da zaman geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

ABDÜLKERİM DE CEZALI

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı da 90+6. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Böylelikle Abdülkerim; Torreira, Barış Alper ve Muslera'nın ardından 23. haftadaki Adana Demirspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek 4. isim oldu.

EV SAHİBİNDEN SON DAKİKADA PENALTI İTİRAZI

Gaziantep FK, Galatasaray maçının son dakikalarında penaltı bekledi. Halil Dervişoğlu ile Davinson Sanchez arasındaki mücadelede her iki futbolcu da faul bekledi. Hakem Kadir Sağlam, faulün Davinson'a yapıldığını belirtti. VAR Hakemi Fabio Maresca, oyunun başlamasını bekletti ve pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceledi. Gaziantepli oyuncular penaltı beklerken, VAR incelemesi sonrası oyun Galatasaray'ın faul atışıyla başladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.

  • 1- Galatasaray (57)
  • 2- Fenerbahçe (51)
  • 12- Gaziantep FK (26)
Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFurkan inci:

fetö'nün takımı Galatasaray her hafta karanlık Eller tarafından kollanıyor ya rakip takımın penaltısı verilmiyor ya da Galatasaray'a uyduruktan bir penaltı çalınıyor fetö'nün bitmediğinin en büyük delili bu lanet takım

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Haber YorumlarıJokerAllame:

kartlar temizlendi, penaltı verilmedi, ofsayttan gol verildi, Kadir Saglam ve bu imkanı veren Mak lu be ci ler @n@n1z1 s1k3y1m

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Hırsız saray yine çaldı Erman ve çakar şebekeleri hadi onurunuz varsa konuşun

Yorum Beğen22
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Haber Yorumlarıtarık usta:

ŞİKESARAY

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıSY:

Fenerbahce trollerini çalıştırmaya başladı. Kusura bekmayın. Bunu kimse yemez. Mason-Bahçe kaldığı yerden devam ediyor

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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

şeytanı plan her pislik bunların içinde diğer TK bunları örnek alın kart olayı penaltı alma hakemi tehdit karaborsa banka faizi şike ful

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan mallar penaltı olamaz Davinson un ayağına Antepli oyuncu vuruyor

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

tesadufe bakin 4 oyuncu kart sinirinda ..hepside sari karti bilerek gøruyorlar. cunku haftaya mac adana maci. yaziklar olsun bøyle lige de hakemlere de. turkiye ligi seyretmeye degmez..tamamen zanan kaybi

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Fenerliler yine ağlıyor, dün fenerin nasıl bir takım olduğunu gördük, ne yaparsanız Boş, Galatasaray şampiyon

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