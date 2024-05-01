Galatasaray, ENKA'yı mağlup ederek final serisinde 2-0 öne geçti
Spor Toto Sutopu Süper Ligi final etabı ilk maçında Galatasaray, ENKA'yı 16-8 yenerek seride 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, ikinci maçı kazanması halinde şampiyon olacak.
Spor Toto Sutopu Süper Ligi final etabı ilk maçında ENKA'yı 16-8 yenen Galatasaray, seride 2-0 öne geçti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre final serisine 1-0 önde başlayan sarı-kırmızılı ekip, ENKA Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 16-8 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.
Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Cuma günü Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak.