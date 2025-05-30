Galatasaray'dan görülmemiş drone şovu! 5 yıldızı 5 farklı yerden getirdiler

Galatasaray'dan görülmemiş drone şovu! 5 yıldızı 5 farklı yerden getirdiler
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Şampiyon Galatasaray, taraftarlarına sürpriz bir drone şovu ile coşku dolu anlar yaşattı. 5 yıldıza ulaşan sarı-kırmızılı takım; 1. yıldızı Galatasaray Lisesi'nden, 2. yıldızı Galatasaray Adası'ndan, 3. yıldızı lorya Metin Oktay Tesisleri'nden, 4. yıldızı Kemerburgaz Tesisleri'nden ve 5. yıldızı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'tan getirdi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Rams Başakşehir'i yenen şampiyon Galatasaray, karşılaşmanın ardından drone gösterisi gerçekleştirdi.

5 yıldıza ulaşan sarı-kırmızılı takım; 1. yıldızı Galatasaray Lisesi'nden, 2. yıldızı Galatasaray Adası'ndan, 3. yıldızı lorya Metin Oktay Tesisleri'nden, 4. yıldızı Kemerburgaz Tesisleri'nden ve 5. yıldızı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'tan getirdi.

İşte o görüntüler;

Galatasaray'dan görülmemiş drone şovu! 5 yıldızı 5 farklı yerden getirdiler

Galatasaray'dan görülmemiş drone şovu! 5 yıldızı 5 farklı yerden getirdiler

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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