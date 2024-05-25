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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların demokrasisine yakışır bir seçim olduğunu söyledi. Özbek, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın değerlerine bağlı olarak başarı çizgisini yukarıya çektiğini ve bu barış ve sevgi ortamını devam ettirmenin önemli olduğunu belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların demokrasisine yakışır bir seçim olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek yeniden seçildi. Seçim sonuçlarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün çok güzel bir seçim atmosferinde Galatasaray yeni başkanını seçti. Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu. Bir bayram havasında seçim oldu. Katılımı gösteren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi Galatasaray'ın değerleri vardır. Bu değerlerine bağlı olarak her yerde her zaman Galatasaray bu değerlerini korumuştur. Onun etkisiyle başarı çizgisini yukarıya doğru çekmiştir. Bugün de yine yeni yönetime seçilmemden dolayı, bütün çalışma arkadaşlarıma, Galatasaray'a hizmet edeceğimiz kişilere bütün aileme, çalışmalarıma destek veren taraftarlarımıza, camiama çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken Galatasaray'da sağlanan barışı ve sevgi ortamını aynı şekilde devam ettirmektir. Gördüğünüz gibi bu iklim içinde başarılar peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Buradan tüm taraftarlarımıza Konya'dan şampiyonluk zaferi getirmek istiyoruz. Bütün taraftarlarımıza, camiama bize gösterdiği teveccühten dolayı da teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

"Galatasaray'da seçimlerin kaybedeni olmaz"

Galatasaray'da seçimlerin kaybedeni olmadığını vurgulayan Başkan Özbek, "Galatasaray bir bütündür. Seçilen her yönetim aynı şekilde Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Ben yeni dönemde de bizi seçen genel kurul üyelerime şu sözü veriyorum. Bugüne kadar arkadaşlarımla kulübüme hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonraki dönemden bugüne kadar verdiğimiz hizmetin daha üzerinde hizmet vermek için söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Futbol takımıyla görüştüğünü belirten Dursun Özbek, "Hepsi ile konuştum. Aradılar beni, tebrik ettiler. Buradaki seçim çalışmalarını erteledik. 1 haftadan beri seçim çalışması içinde olmadık. Bütün gün Florya'da onlarla beraber olduk. Onların moralleri zaten yüksekti. Her zaman da Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edeceklerinin sözünü verdiler. Onlara da selam gönderiyorum. Yarın inşallah Konya'dan zaferle döneceğiz" dedi.

"Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu"

Galatasaray bir bütün olduğunu ifade eden Özbek, "Seçimlerle bölünmez. Galatasaray'ın bütünlüğü kendi değerlerinden gelmektedir. Onun için Süheyl de benim kardeşimdir, onun ağabeyim. Her şeyimiz Galatasaray için. Seçimler bize bölünmeyi getirmez. Seçimler bütünlüğü getirir. Demokrasi değerleri içinde verdiğimiz çalışmasından dolayı kendisini de kutluyorum. Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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