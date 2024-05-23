Süheyl Batum: Seçimi kazanırsak şampiyonluğu da kazanacağız

Galatasaray Kulübünde 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Süheyl Batum, önce seçimi, ertesi gün de şampiyonluğu kazanacaklarına inandığını söyledi.

Batum, AA muhabirine mevcut yönetim hakkındaki eleştirileri, projeleri, seçim çalışmaları, kazanmaları durumunda sportif alanlardaki hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Futbol takımının Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilememek için son ana kadar adaylıklarını açıklamadıklarını aktaran Batum, "Hepimiz Galatasaray taraftarıyız. Aynı zamanda da kulüp üyesiyiz. Tüzüğümüze göre mecburen 3 Mayıs'ta listemizi teslim etmek zorundaydık. Çok kişi, futbol takımımızın şampiyon olmasını beklememiz gerektiğini söyledi ama böyle bir imkan yok. O yüzde 3 Mayıs'ta listemizi verdik." dedi.

Süheyl Batum, kulübün yönetimiyle ilgili memnuniyetsizliklerinin olduğuna değinerek, "Aslında arkadaşlarımla belli şeylerden memnun değildik. Kendi aramızda konuşuyorduk. 27 Nisan'daki bütçe genel kurulunda başkan, Florya arazisi için avans alacağını ve onunla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağı açıklamasını yaptığında, 'Eyvah' dedik. Galatasaray'ın çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını düşündük. Florya'da bir anlaşma olduğunu anladık. Bu yüzden yola çıktık. Galatasaray Genel Kurulunun Sayın Başkana verdiği yetkiye göre böyle bir anlaşmanın yapılma aşamasına gelinmemesi gerekliydi. Başkan bu anlaşmayı açıklayınca kaybedecek zamanımız yoktu. Biz de şampiyonluğu heyecanla bekliyoruz ancak 3 Mayıs'ı kaçırsaydık bir daha bir şey söyleme imkanımız kalmayacaktı." diye konuştu.

Bütün taraftarlar gibi şampiyonluğa kilitlendiklerini vurgulayan Batum, "Allah nasip ederse cumartesi günü seçimi, pazar günü de Süper Lig şampiyonluğunu kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Süheyl Batum, seçimi kazanmaları durumunda şampiyonluk kutlamalarına kendilerinin misafir olacaklarını, kupayı mevcut yönetimin almasını istediklerini belirtti.

"Kazanacağımız şampiyonluk bizim için çok önemli"

Süheyl Batum, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de çok yaklaştığı şampiyonluğu kazanmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Futbolda Erden Timur ve Okan Buruk'un sayesinde başarılı bir grafik çizildiğini savunan Batum, "Kazanacağımız şampiyonluk bizim için çok önemli. Hepimiz bununla yaşıyoruz. Girdiğimiz seçim yarışının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz, 2 sene şampiyon olacak takıma, çok başarılı teknik direktör, Erden Timur ve futbolculara rağmen seçime girdik. Bizim için bir riskti. Bize, 'Şampiyonluğa giderken seçime girme.' diyenler oldu. Şimdiki yönetim, 'Durun bir dakika. Şimdi konuşmayın, başkanla birlikte olun.' diyor. Başkanla birlikte olunca seçime girme şansımızı kaybediyoruz. O yüzden bu riski aldık. İnşallah pazar günü Galatasaray şampiyon olacak." şeklinde konuştu.

"Florya'dan minimum 500 milyon dolar az gelir elde edeceğiz"

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Batum, Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda Dursun Özbek yönetimini eleştirdi.

Başkan Dursun Özbek'in Florya'yı değerlendirme düşüncesinin kulübün az gelir elde etmesine neden olacağını ileri süren Batum, "Bizim için Riva, Galatasaray'ın geleceği, bağımsızlığı ve özgürlüğüydü. Riva, inanılmaz kötü bir sözleşmeyle yok oldu. Mecidiyeköy'deki stadımızın yeri gitti. Şimdi Florya var. Burada minimum 500 milyon dolar az gelir elde edeceğiz. Bunlar birbirine bağlı. Biz sportif açıdan başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak yönetim Okan Buruk ve Erden Timur'a yeterince destek olamadı. Sparta Prag'ı eleyip tur atlayacaktık ama sağ bek, sol bek almadık ve elendik. Okan Buruk ve Erden Timur'un yaptıklarına bayılıyoruz ama yönetimin başarısız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Florya arazisinin değerlendirilmesinde farklı yöntemi savunması dışında projesi olmadığı eleştirilerine katılmadığını aktaran Batum, şunları kaydetti:

"Florya'da 500 milyon dolarlık fark var. Söylediklerimize cevap veremeyenler, 'Süheyl Batum sadece Florya'yı konuşuyor.' diyor. Ayrıca projelerimiz var. Fatih Karagümrük maçından sonra 6 puanlık fark yakalayınca projelerimizi anlatmaya başladık ama Fenerbahçe derbisinden sonra kestik. Galatasaray çok rahat dokunulabilir, hakaret edilebilir bir kulüp haline getirildi. Erden Timur alenen tehdit edildiğinde ne yaptılar ki biz bu yönetimle birleşelim. Ali Sami Yen'e Fenerbahçe'nin genel kurulunda hakaret edildiğinde, 'Malum camia, bunların her tarafı oynar.' dediklerinde ne yaptınız? Ali Koç ve şürekası stadımızda genel sekreterimize, 'Dayak yersin.' dedi. İsmail Kartal'ın oğlu ve diğerleri stat sorumlumuzu linç etti. Biz gidip, Ali Koç, Ertuğrul Karanlık ve Hulusi Belgü hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdi bize rol çaldığımızı söylüyorlar. Başkan olduğumuzda Galatasaray'ı kolay dokunulabilir bir kulüp olmaktan çıkaracağız."

"Türk futbolu maalesef hukukun hiç olmadığı bir ortama dönüşmüştür"

Süheyl Batum, Türk futbolunda hukuksuzluğun olduğunu iddia etti.

Galatasaray'ın hukuksuzluğu düzeltme gücüne sahip olduğunu anlatan Batum, "Türk futbolu maalesef hukukun hiç olmadığı bir ortama dönüşmüştür. Hukukun olmadığı yerde bunun yerini güç alır. Bunlar para, mafya ve siyasettir. Türk futbolunda hukuk olmadığı için bunun yerini bu üç güç almıştır. Bu ortamda kurulların hiçbirinin verdiği kararların hukukla alakası yok. Ali Koç, 'Trabzon spor maçından sonra bizim futbolculara 7-8 maç ceza vereceklerdi ama devreye girince veremediler.' diyor. Galatasaray, bu hukuksuzluk ortamını düzeltme gücüne sahip tek kulüptür. Ben ve arkadaşlarım yönetime gelirsek UEFA ve FIFA'ya kadar gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Okan Buruk ve Erden Timur'dan çok memnunuz"

Batum, futbol takımından sorumlu Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etmek istediklerini dile getirdi.

Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın Sportif AŞ Başkanı olacağını vurgulayan Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futboldan anlarım ama 'Biliyorum.' diyemem. Erden Timur çok başarılı işler yaptı, Okan Buruk ve muhteşem kadro var. Futbolun eksiğini, fazlasını Erden Timur ve Okan Buruk bilir. Seçimleri kazandığımızda Sportif AŞ'nın başında Ünal Aysal olacak. Kendisinin vizyonu çok geniştir. Ünal Aysal, Erden Timur ve Okan Buruk'un birlikte olduğu bir ekip düşünün. Yönetim sadece sportif ekibimizin isteklerini yapacak. Sonrasında da koltuğumuzda oturup takımımızın şampiyonluklarını izleyeceğiz. Okan Buruk'tan çok memnunuz. Bayern Münih ve Manchester United'a karşı muhteşem futbol oynadık. Erden Timur'dan da memnunuz. Kendisi şu anda Sportif AŞ'nın başkan vekili. İkisi olacak. Sportif AŞ'nin başında da Ünal Aysal olacak."

"Amatör branşlar en önem verdiğimiz konu"

Futbol dışı branşlara çok önem verdiklerini aktaran Batum, tesisleşme yapacaklarını söyledi.

Amatör branşların zararını yönetim olarak ceplerinden karşılayacaklarını belirten Batum, "Çok projemiz var. Amatör branşlar en önem verdiğimiz konu. Galatasaray, basketbolu Türkiye'ye getiren kulüp. Yüzmede, kürekte kimseye madalya bırakmazdık. Anlık başarılar oluyor ama genel olarak iyi değiliz. Amatör branşlar, Galatasaray bütçesinde her yıl 160 milyon lira zarar yazıyor. Biz gelir gelmez bu zararı yönetim olarak kendi cebimizden geri almaksızın ödeyeceğiz. Bugün İstanbul'daki bir belediye ile görüştük. Şu anda faal olmayan bir spor salonunun işletmesini almak üzere anlaştık. Futbol dışındaki branşlardaki sporcularımız bu tesisi kullanacak. Sonra da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanındaki 60 dönümlük arazide hemen inşaata başlayacağız. İki yıl içinde bitireceğiz. Galatasaray, bunların hepsini yapacak güce ve birikime sahip." değerlendirmesinde bulundu.