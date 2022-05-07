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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de normal sezon 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de normal sezon 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Pendikspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Beyaz Grup'ta Eskişehirspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Akhisarspor küme düştü.

Bu grupta Amed Sportif Faaliyetler, Teco Karacabey Belediyespor, Isparta 32 Spor ve Tarsus İdmanyurdu play-off'ta mücadele etme hakkı elde etti.

Beyaz Grup'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor Kulübünün talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurmuştu.

Sakaryaspor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı Kırmızı Grup'ta ise Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Turgutluspor'un ardından küme düşen son takım Ergene Velimeşespor oldu.

Bu grupta 1461 Trabzon, Bodrumspor, Sivas Belediyespor ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor play-off'ta mücadele edecek.

TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off müsabakaları 12 Mayıs Perşembe günü çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak. Play-off mücadelesi 29 Mayıs Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.

Ligde 38. ve son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR 34245556253177
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER3416994335857
3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 341821458411756
4.ISPARTA 32 SPOR341671139281155
5.TARSUS İDMANYURDU34167114334955
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR341661259421754
7.BUCASPOR 192834158115042853
8.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR34121394435949
9.ANKARA DEMİRSPOR341310114435949
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR34111494035547
11.ŞANLIURFASPOR341210125041946
12.NAZİLLİ BELEDİYESPOR341112113637-145
13.UŞAKSPOR34913123147-1640
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR34911143747-1038
15.PAZARSPOR34104203560-2534
16.AKHİSARSPOR3487193456-2231
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR34611173652-1629
18.ESKİŞEHİRSPOR3467213174-4322
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000

Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmadı.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR38259475245184
2.1461 TRABZON 38228863323174
3.BODRUMSPOR38219861273472
4.SİVAS BELEDİYESPOR38209966343269
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR381991050351566
6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR38181285546966
7.ÇORUM FK381811958411765
8.AFJET AFYONSPOR381881267442362
9.ANKARASPOR3814131153401355
10.SOMASPOR38158155050053
11.İNEGÖLSPOR38149155154-351
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR381211154554-947
13.SERİK BELEDİYESPOR38136194755-845
14.SARIYER381110175059-943
15.DİYARBEKİRSPOR38125213446-1241
16.ADIYAMAN FK38125214771-2441
17.TURGUTLUSPOR38910193162-3137
18.ERGENE VELİMEŞESPOR38105233872-3435
19.NİĞDE ANADOLU FK3878234584-3929
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 3847272379-5619

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Turgutluspor, Play Off, Spor, Haberler

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