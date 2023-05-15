Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 34, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'e 37, TFF 3. Lig'e de 33. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 34, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'e 37, TFF 3. Lig'e de 33. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde hafta içi oynanacak maçların program şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vodafone Park)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)

17.00 Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Serik Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir FK-Etimesgut Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Kocaelispor-GMG Kastamonuspor (Kocaeli)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Zonguldak Kömürspor (Balıkesir Atatürk)

15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Bitexen Vanspor FK (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bucaspor 1928-İskenderunpor (Yeni Buca)

15.00 Fethiyespor-1461 Trabzon FK (Fethiye İlçe)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Ankaraspor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erok)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor (Diyarbakır)

15.00 Sivas Belediyespor-Menemen FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Çorum FK-Isparta 32 (Çorum Şehir)

15.00 Batman Petrolspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

15.00 Bursaspor-Somaspor (Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ev sahibi takım seyircisiz)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Faruk Çelik)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Exenpay Mersin İdmanyurdu (Kelkit İlçe)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Amasyaspor FK-İDAŞ Çatalcaspor (12 Haziran)

15.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-1922 Konyaspor (Şile)

15.00 Hacettepe 1945-Belediye Derincespor (Çubuk İlçe)

15.00 Eskişehirspor-Entegre Solar Elazığspor (Eskişehir Yeni)

15.00 Karşıyaka-Belediye Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)

2. Grup

Yarın:

15.00 23 Elazığ FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Orduspor 1967-Bayrampaşaspor (Yeni Ordu)

15.00 Alagöz Holding Igdır FK-Karaman FK (Iğdır Şehir)

15.00 Kınay Bulvarspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Ergene Velimeşespor (Alanya Milli Egemenlik)

3. Grup

Yarın:

15.00 Merkür Holding Erbaaspor-68 Akhisar Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.00 Efeler 09 Futbol-Fatsa Belediyespor (Adnan Menderes)

15.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Sapanca Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor (Siirt Atatürk)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Bergama Belediyespor (Beyoğlu)

15.00 Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Spor Toto Akhisar)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)