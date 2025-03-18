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Fransa'da Manisa BBSK Cimnastik Takımı rüzgarı! Büyük bir başarıya imza attılar

Fransa'da Manisa BBSK Cimnastik Takımı rüzgarı! Büyük bir başarıya imza attılar
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Haberler
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Fransa'da düzenlenen Aquae Open Cup 2025 Aerobik Cimnastik Uluslararası Turnuvasında Manisa BBSK Cimnastik Takımı, 4 şampiyonluk kupası, 20 altın madalya ve 6 gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın Aix-Les-Bains kentinde düzenlenen Aquae Open Cup 2025 Aerobik Cimnastik Uluslararası Turnuvasında Manisa BBSK Cimnastik Takımı, rüzgarı esti. Takım büyük bir başarıya imza atarak 4 şampiyonluk kupası, 20 altın madalya ve 6 gümüş madalya kazandı.

Fransa'da Manisa BBSK Cimnastik Takımı rüzgarı! Büyük bir başarıya imza attılar

"CİMNASTİKTE TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU"

Manisa Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa BBSK sporcuları, uluslararası arenada üstün performans sergileyerek, Aerobik Cimnastik branşında Türkiye'nin gururu oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, ülkemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Manisa BBSK Cimnastik Takımı rüzgarı! Büyük bir başarıya imza attılar

ÖDÜLLER

-Okay Arsan – 18+ Tek Erkekler Kategorisi Birincilik Ödülü

-Göktürk Balcı – 18+ Tek Erkekler Kategorisi İkincilik Ödülü

-Okay Arsan – Göktürk Balcı – Ömür Günay – 18+ Trio Kategorisi Birincilik Ödülü

-Selin Özermiç – 15-17 Tek Kadınlar Kategorisi Birincilik Ödülü

-Selin Özermiç – Yudum Atan – Elvin Gülen – 15-17 Trio Kategorisi Birincilik Ödülü

-Elvin Gülen – Selin Özermiç – Yudum Atan – İlay Hamarat – Elif Ekin Okçu – 15-17 Grup Kategorisi Birincilik Ödülü

-Furkan Saylan – 12-14 Tek Erkekler Kategorisi Birincilik Ödülü

-Tanem Atar – 12-14 Tek Kadınlar Kategorisi Birincilik Ödülü

-Furkan Saylan – Duru Günen – 12-14 Çiftler Kategorisi Birincilik Ödülü

-Furkan Saylan – Duru Günen – Tanem Atar – 12-14 Trio Kategorisi Birincilik Ödülü

-Sıraç Güzel – Duru Günen – Ayşe Duru Özgürel – Defne Erdoğan – Poyraz Kaan Uğur – 12-14 Grup Kategorisi İkincilik Ödülü

Fransa'da Manisa BBSK Cimnastik Takımı rüzgarı! Büyük bir başarıya imza attılar

Fransa'da Manisa BBSK Cimnastik Takımı rüzgarı! Büyük bir başarıya imza attılar

Haberler.com / Çağla Taşçı - Spor
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