Fırtına galibiyeti unuttu! Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Avrupa defterini kapattıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'a konuk oldu. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRİBÜNDEYDİ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, Eyüpspor ile Trabzonspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ve Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tribünden takip etti.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi dengeli bir oyunla başladı. İki takım da bulduğu ataklarla kaleyi yoklasa da gol sesi çıkmadı. Böylece ekipler soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci devrede iki takımda da kaleciler sahneye çıktı. Önce Enis'in şutunda Eyüpspor'un genç file bekçisi Berke kalesini gole kapatırken, sonrasında Uğurcan Çakır da etkili bir kurtarışla gole izin vermedi.90. dakikada Enis Destan'ın sakatlanmasıyla yeni transfer Muhammed Cham oyuna girerek bordo-mavili ekiple ilk maçına çıktı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede ekipler 0-0 berabere kaldı.

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Trabzonspor bu sonuçla ligdeki 2. puanını aldı. Arda Turan'ın öğrencileri de 8 puana yükseldi. Bordo-mavili ekip bir sonraki maçında ligin formda ekiplerinden Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Eyüpspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

FIRTINA GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki elemeler dahil 8 resmi maç oynadı. Ligde Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı oynadığı 2 maçtan da 0-0 beraberlikle ayrılan bordo mavililer, önce Rapid Wien'e 2 maçta da kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne, sonra da UEFA Konferans Ligi'nde ise St. Gallen ile her 2 karşılaşmada berabere kalıp penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı. Karadeniz ekibi sadece UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Ruzomberok maçlarını kazanabildi. Bu 8 resmi maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, son 6 maçta galip gelemedi.

GOL DE ATAMIYOR

Öte yandan Trabzonspor'un gol hasreti de dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Süper Lig'deki ilk iki maçında Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı gol atamayan Trabzonspor, Ruzemberok maçları dışında da vasatı aşamayan bir hücum performansı gösterdi. Oynadığı son 6 maçta 1 gol atabilen Trabzonspor, sadece St. Gallen ağlarını havalandırdı.