Üye Girişi
Haberler

Fırtına galibiyeti unuttu! Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüspor'a karşı ligdeki ikinci maçına çıkan Trabzonspor, ilk Sivasspor maçında olduğu gibi sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu. Bu sezon Avrupa kupaları elemeleri dahil 8 müsabaka oynayan bordo-mavililer, Ruzomberok karşısındaki 2 maçı kazandıktan sonraki 6 maçın hiçbirinde galip ayrılamadı. Karadeniz ekibi, sadece 1 gol atabildiği söz konusu 6 maçın 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde kaybetti.

Avrupa defterini kapattıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'a konuk oldu. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRİBÜNDEYDİ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, Eyüpspor ile Trabzonspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ve Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tribünden takip etti.

Fırtına galibiyeti unuttu! Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi dengeli bir oyunla başladı. İki takım da bulduğu ataklarla kaleyi yoklasa da gol sesi çıkmadı. Böylece ekipler soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci devrede iki takımda da kaleciler sahneye çıktı. Önce Enis'in şutunda Eyüpspor'un genç file bekçisi Berke kalesini gole kapatırken, sonrasında Uğurcan Çakır da etkili bir kurtarışla gole izin vermedi.90. dakikada Enis Destan'ın sakatlanmasıyla yeni transfer Muhammed Cham oyuna girerek bordo-mavili ekiple ilk maçına çıktı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede ekipler 0-0 berabere kaldı.

Fırtına galibiyeti unuttu! Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.

Fırtına galibiyeti unuttu! Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Trabzonspor bu sonuçla ligdeki 2. puanını aldı. Arda Turan'ın öğrencileri de 8 puana yükseldi. Bordo-mavili ekip bir sonraki maçında ligin formda ekiplerinden Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Eyüpspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

FIRTINA GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki elemeler dahil 8 resmi maç oynadı. Ligde Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı oynadığı 2 maçtan da 0-0 beraberlikle ayrılan bordo mavililer, önce Rapid Wien'e 2 maçta da kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne, sonra da UEFA Konferans Ligi'nde ise St. Gallen ile her 2 karşılaşmada berabere kalıp penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı. Karadeniz ekibi sadece UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Ruzomberok maçlarını kazanabildi. Bu 8 resmi maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, son 6 maçta galip gelemedi.

Fırtına galibiyeti unuttu! Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

GOL DE ATAMIYOR

Öte yandan Trabzonspor'un gol hasreti de dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Süper Lig'deki ilk iki maçında Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı gol atamayan Trabzonspor, Ruzemberok maçları dışında da vasatı aşamayan bir hücum performansı gösterdi. Oynadığı son 6 maçta 1 gol atabilen Trabzonspor, sadece St. Gallen ağlarını havalandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Karadeniz Sivasspor Eyüpspor Eyüpspor Fırtına Fırtına Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor

Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor
500

Yorumlar (1)

Perwer:

Sonları Bursaspor gibi olsun, inşallah

1
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title