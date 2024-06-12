Üye Girişi
Haberler

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i uzatmalarda 80-72 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nın ardından ligde de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bu zaferle 11. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Normal süresi 64-64 tamamlanan ve uzatmalara giden müsabakada parkeden 80-72 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-1'e getirerek 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

FİNAL SERİSİNDE ALINAN SONUÇLAR

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan final serisinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla Fenerbahçe Beko kazanarak seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan 3. maçı Shane Larkin'in son saniyelerde attığı basketle 82-81 Tomislav Mijatovic'in öğrencileri kazandı ve seri 2-1'e geldi. Final serisindeki 4. maçta ise seyircisi önünde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

SEZONUN 2. KUPASI

Fenerbahçe Beko, zaman zaman dalgalı performans gösterse de sezonu 2 kupayla tamamladı. Jasikevicius ile iyi bir ivme yakalayan Sarı-lacivertliler, şubat ayında sezonun ilk kupası olan Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off serisinde önce Aliağa Petkim'e daha sonra da Beşiktaş Emlakjet'e hiç kaybetmeden adını finale yazdırdı. Kanarya, final serisinde de yine Anadolu Efes'i 3-1'lık skorla yenerek sezonun 2. kupasını aldı. Fenerbahçe Beko ayrıca EuroLeague'de Final-Four'a katılmayı başardı. Jasikevicius'un öğrencileri Avrupa'da dördüncü oldu.

Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

11. LİG ZAFERİ

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017,2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli takım, böylelikle kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başardı.

AZİZ YILDIRIM TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe'de geride kalan seçimi Ali Koç'a kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Yıldırım, açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes'i80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı, Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarunas Jasikevicius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi, Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena'da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

MOURINHO DA TAKIMI KUTLADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Tebrikler şampiyonlar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Sigorta Türkiye Efes Basketbol Spor Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500

Yorumlar (12)

JokerAllame:

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENER!!!!

28
8
yanıtYanıtla
pusatalfa:

Her zaman her yerde mi. komiksin joker

yanıt7
yanıt16
yaşar kartal:

Dünyanın en büyük SPOR kulübü FENERBAHÇE... Dikkat edin spor kulübü dedim, futbol üzerinden yorum yapmayın...

23
6
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

Bu sene Ali Koç tayfasının alacağı tek kupa buydu. Seneye ne basketbol ne voleybol bir daha da kupa göremezler

5
10
yanıtYanıtla
yaşar kartal:

Bilmediğin konularda ahkam kesme, basketbol voleybol tarihini aç oku özellikle kadın erkek basket, kadın voleybolu oku..

yanıt9
yanıt5
Barış O. B.:

Yaşar sen benim bildiğimin yüzde kaçını biliyorsun acaba? O saydığın organizasyonları Aziz Yıldırım'a borçlusunuz. Ali Koç ne yapmış bu branşlarda. Neyse seneye alırsın cevabını

yanıt3
yanıt5
Özer Doğan:

Teşekkürler Fenerbahçem biz bir Kupa ile sevinen değil onlarca branşlarda Şampiyonluk kovalıyoruz Dünyanın En büyük kulübü Fenerbahçe

8
5
yanıtYanıtla
Veysel null:

cahilleri peşine takmakta en usta kulüp hahahaha

yanıt3
yanıt7
Veysel null:

o bir kupa dediğin o küçümsemeye çalıştığın futbol dünyanın açık ara en çok ilgi gören, çok çok açık arayla en çok paranın döndüğü spor dalıdır. Anladık üzgünsünüz ve kendinizi bu gibi çok az ilgi gören sporlardaki başarıyla avutmaya çalışıyorsunuz anladık

yanıt0
yanıt0
FOREVER FENERBAHCE:

Sporu sadece futboldan ibaret sananlara laf anlatmaya çalışmayın..Amatör branslarda en son ne zaman sampiyon olduklarını google da arama yapmadan bilemezler…

8
3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title