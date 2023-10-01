Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic: 'Pozitif özgüvenimiz her zaman var'

"Pozitif özgüvenimiz her zaman var"

"Herkesin aynaya bakması gerekiyor"

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, – Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, "Her maçta aynı şeyler oluyor bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Ama bunları da konuşmamız gerekiyor bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Biz sadece işimize konsantre oluyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İyi bir yolda olduklarını düşündüğünü dile getiren Tadic, "İstatistikler sahada göstermiş olduğumuz performans için övgü gibi ama bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda büyük bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ki yapacağız. Aynı zamanda taraftarımızın bize gösterdikleri destek harika" diye konuştu.

"POZİTİF ÖZGÜVENİMİZ HER ZAMAN VAR"

Her zaman gençlere saha içi ve saha dışında örnek olunması gerektiğini kaydeden Tadic, "Gençlerin de anlaması gerekiyor yetenek ile çok çalışmayı birleştirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bununla birlikte mantalitemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ki fark yarattığını düşünüyorum. Bizler gençlere yardımcı olmaya onlara öğretmeye çalışıyoruz. Herkes takımda neler yapması gerektiğini çok iyi biliyor çünkü biz en büyük kulüplerden birinde oynuyoruz. Pozitif özgüvenimiz her zaman var ama rakiplerimizi de küçümsemiyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz ve her maçı kazanmak için oynuyoruz" dedi.

"HERKESİN AYNAYA BAKMASI GEREKİYOR"

Tadic, saha içindeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili, "Kimin gol attığının kimin pas verdiğinin bizim için bir önemli yok. Her maçta aynı şeyler oluyor bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Ama bunları da konuşmamız gerekiyor bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Biz sadece işimize konsantre oluyoruz. Ama tabii ki takımınıza karşı yapıldığında bu sizi üzüyor. Üst seviyede futbol oynadım böyle bir şey görmedim daha önce. Bu tarz şeyleri konuşmayı sevmiyorum ben futbola odaklanmak istiyorum ama bunları da görmezden gelemeyiz. Bunun mümkün olmaması gerekiyor. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Onların da aynaya bakmaları ve kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.