Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti

Belçika 2. Lig ekibi KV Oostende, ödenemeyecek kadar büyük borçlarının olması sebebiyle önümüzdeki yıl lisans alınamayacağını açıkladı. 1904 yılında kurulan kulüp, bir alt lige düşmektense iflas ilan edileceğini duyurdu.

"İFLASTAN BAŞKA SEÇENEĞİM YOK"

Kulüp yöneticisi Werner Van Oosterwyck konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lisans olmazsa ikinci amatör lige düşeriz ama oradaki büyük borç yükünü ödeyemeyiz. Bu nedenle, geçici yönetici sıfatımla 3 Haziran'da KV Oostende'nin iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğim kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"OOSTENDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLİR"

Sözlerine devam eden Oosterwyck, "Bunun tüm taraftarlarımız için ağır bir darbe olduğunun farkındayım. Taraftarlar, oyuncular, antrenörler, sponsorlar, çalışanlar, gönüllüler... Aynı zamanda, zor koşullarda kulübü ayakta tutan harika çalışanlardan oluşan ekibi de kesinlikle düşünüyorum. Hepsi işlerini kaybediyorlar. Bu, yönetici olarak kariyerimde karanlık bir gün. En azından KVO'nun bir şekilde yeni bir başlangıç yapabileceğini umuyorum. Oostende gibi bir şehrin futbol kulübü olmadan üst seviyede olması mümkün değil" açıklamasını yaptı.