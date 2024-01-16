Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazır

Fenerbahçe, yarın Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.