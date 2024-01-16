Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazır
Fenerbahçe, yarın Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, yarın Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.