Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı sonrası oyuncuların enerjisinin yüksek olduğunu ve Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Kartal ayrıca sakatlığını atlatan Djiku ve Mert Hakan Yandaş hakkında bilgiler verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı öncesi oyuncuların enerjilerinin yüksek olduğunu aktarırken, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sivasspor takımının bu ligde ne kadar iyi geçiş oyunu oynadığını biliyorduk ama evimizde maçı kazanmak için çıktık. İyi başladık. 4-1'lik farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarımızın müthiş desteği ile kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da destek ve güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız"

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi ve sakatlığını atlatan Djiku ile ilgili bilgiler veren Kartal, "Djiku, takım antrenmanlarına başladı gün gün gidiyoruz. Tarih veremiyoruz. Takım antrenmanları dışında test antrenmanları var ona göre değerlendirme yapacağız. Derbi maçların favorisi yoktur. Herhangi bir sonuca bağlayamazsınız. O günkü ortamda fizik, mental, taktik olarak hangi takımın iyi olduğu ortaya çıkar. Biz de oyuncularımızla bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımın enerjileri çok yüksekti"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde farklı mağlup oldukları Nordsjaelland karşılaşması sonrası oyuncuları Sivasspor maçına nasıl hazırladıkları ile ilgili soruya İsmail Kartal, "Fenerbahçe büyük camia böyle bir mağlubiyet bize yakışmadığını oyuncularıma söyledim. Böyle bir maçı tek unutturmanın yolu vardır; Sivasspor maçına çıkacağız, iyi futbol oynayacağız ve seriye devam etmemiz gerektiğini anlattım. Oyuncularım da cuma gününden bu güne kadar enerjileri çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. O yüzden bu durumu atlattık" ifadelerini kullandı.

"Fred'in yokluğunu hissettik"

Sakatlığını atlatarak uzun süre sonra 11'de başlayan Fred ile ilgili Kartal şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bütün oyuncular bizim için çok değerli. Fred de çok iyi bir oyuncu. Fred'in yokluğunu hissettik. 3'lü bir toplantı yaptık, doktorumuzla. Seninle ilgili ne düşündüğümü biliyorsun dedim. O da 'oynamak istiyorum' dedi. Kendinde bunu hissediyormusun dedim. Karar senin hoca dedi. Ben de seni 11'de düşünüyorum dedim. 3-1 öne geçince, çıkarttık. Güzel bir özgüven oldu. Onu da kazandığımız için çok mutluyum."

İsmail Kartal, Sivasspor maçında İsmail Yüksek'in yedek başlamasıyla ilgili kararın tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi.

"Mert Hakan, Beşiktaş maçında kadroya alabiliriz"

Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş ile ilgili de bilgiler veren Kartal, "Ben hiç bir zaman bahanelere sığınmadım. Mevcut oyuncularla her maça elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırladım. Mert Hakan'ı zannediyorum ki Beşiktaş maçında kadroya alabiliriz gibi geliyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL