Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler bir üst tura yazdırdı.

LUGANO ERKENDEN ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin konuğu Lugano, ilk maçta olduğu gibi bu maçta da erkeden öne geçmeyi başardı. 7. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Hadj Mahmoud, iki direğin birleştiği noktaya çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

FRED OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

4-3 kazanılan ilk maçta hat-trick yapan Edin Dzeko, karşılaşmanın 59. dakikasında yine golünü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruştan kafayı vuran Dzeko, skoru 1-1'e getirdi.

GALİBİYET GOLÜ SZYMANSKI'DEN

Fenerbahçe'yi rahatlatan gol 90+3 dakikada Sebastian Szymanski'den geldi. İrfan Can Kahveci'nin arka direğe yaptığı ortayı kafayla indiren Tadic'in pasında Szymanski kale ağzından topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Sarı-lacivertliler, bu golle birlikte ilk maçta olduğu gibi yine geriden gelerek kazandı.

ALTAY VE EN-NEYSRI TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe'nin sahasında Lugano ile oynadığı maçta sürpriz bir isim de tribünde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Lugano ile Kadıköy'de oynadığı maçı tribünden takip etti. Altay Bayındır, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri de izledi.

SIRADAKİ RAKİP LİLLE

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.