Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.