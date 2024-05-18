Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.