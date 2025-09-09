Fenerbahçe Futbol Akademisi Projesi'nin tanıtım töreni yapıldı /Metin ve ek görüntü eklendi

FENERBAHÇE'NİN İstanbul Maltepe 'de inşaatına başlanan Fenerbahçe Futbol Akademisi Projesi'nin tanıtım töreni yapıldı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan tanıtım törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hazel Şafak Çelik, yönetim kurulu üyeleri, Futbol A takımı oyuncuları, futbol akademisi sporcuları, eski futbolcular ve davetliler katıldı.

Tören yeni tesisler için hazırlanan tanıtım videosunun izletilmesi ile başladı. Ardından kürsüye çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın yeni tesislerle ilgili bilgiler verdi.

HAMDİ AKIN: BUGÜN 850 MİLYON EURO'LUK İNŞAAT HAMLESİNİ BAŞLATIYORUZ

850 milyon Euro'luk bir yatırım yaptıklarını aktaran Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "Bizler bildiğiniz gibi geçen sene haziran ayındaki seçimden sonra yeni bir yönetim kuruluyla birlikte görev aldık ve hep birlikte ciddi bir yatırım hamlesi başlattık. Çünkü artık yavaş yavaş borçlarımız erimeye başlamıştı ve geçtiğimiz 6 sene içerisinde bizim kötü ve karşılığı olmayan borçlar dediğimiz borçlar yavaş yavaş azalmaya ödenebilir hale gelmeye başlamıştı. Artık kısacası onarım dönemi bitmiş, yatırım dönemi başlamıştır. Böylelikle hep beraber aldığımız kararla Fenerbahçe'nin asetlerini harekete geçirelim, imar planlarını çıkaralım, tarla olan hiçbir değeri olmayan vasıfsız arazilerimizi vasıflı hale dönüştürelim, imar planlarını yaptıralım ve böylelikle Fenerbahçemize bir değer katmak için harekete geçelim. Çalışanlarımızla birlikte bugün 850 Milyon Euro'luk inşaat hamlesini başlatmış bulunuyoruz. Bunlardan en önemlisi de elbette Fenerbahçe Futbol Akademisi. Bildiğiniz gibi Ataşehir projemiz var, Emlak Konut ile bir anlaşma yapıldı ve imar planı değiştirildi, askıya çıkacak ve askıdan sonra gerekli inşaat işlemlerine başlayacağız. Kayışdağı Fenerbahçe Koleji arazimiz de yine aynı şekilde Emlak Konut ile anlaşma yapıldı. Burasının da temelleri en kısa sürede atılacak. Kenan Evren Lisesi projemiz de nihayet geçtiğimiz Kasım ayında sonlandı. Nedim arkadaşımız (Nedim Keçeli) buraya güzel bir proje çizdirdi ve kendisi de bugün Kadıköy Belediyesi'ne projeleri sundu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yollandı onay bekleniyor, onay geldikten sonra da ruhsatımızı alıp bu yıl bitmeden temelimizi atarız diye düşünüyorum. Dereağzı bütün amatör takımlarımızın olduğu mabedimiz… Futbol Akademimiz Dereağzı'ndan buraya taşınacağı için oranın yeniden restorasyonu yapılması gerekiyordu, birçok binamız da depreme dayanıksız hale gelmişti. Buraya da bir master proje yaptık, bütün projeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kadıköy Belediyesi'ne gösterildi onlarla ilgili imar planının yapılması için çalışmalar başlatıldı. Biz ilk olarak voleybol antrenman sahasını orada başlattık. Bunun ihalesini yaptık, müteahhidini belirledik ve önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Ondan sonra yelken, kürek, basketbol, tenis, boks ve en son basketbol spor salonuyla orayı bitireceğiz. Orada artık futbol olmayacak, futbolun tamamı buraya Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne gelecek" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: BU ATTIĞIMIZ ADIM SIRADAN BİR YATIRIM PROJESİ DEĞİLDİR

Asbaşkan Hamdi Akın'ın açıklamalarının ardından ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kürsüye çıktı. Gururlu, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Başkan Ali Koç, "İnşallah biraz sonra ziyaret edeceğimiz tesislerimizde daha nice güzel ve özel günlerde hep beraber buluşuruz. Tahmin edebileceğiniz gibi başkanlık süremiz boyunca birbirinden farklı duygular yaşadık. Yeri geldi öfkeyle yumruğumuzu sıktık, yeri geldi, bazen sevinçten gözlerimiz doldu ama bugün burada hissettiklerimiz hepsinden çok farklı. Gururluyuz, heyecanlıyız, mutluyuz… Hepsi bir arada olumlu açıdan tarifsiz duygular. 2018 yılında seçime girerken tesisleşme konularında bir tane sözümüz var demiştik. O da finansal sıkıntılarımızı giderdikten sonra tüm futbol operasyonlarımızı tek çatı altında toplayacak bir futbol akademisi kurmak ve bununla beraber Dereağzı Tesislerimizi de olimpiyatlar açısından bir sporcu fabrikasına çevirmek. Bugün bu sözü tutma doğrultusundaki en büyük adımı atmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bu attığımız adım aslında sıradan bir yatırım projesi kesinlikle değildir. Bu proje, mali bağımsızlığına bir adım kalmış, kendi ayakları üzerinde duran Fenerbahçemizin geleceğini inşa edeceğimiz bir yatırımdır. Sadece futbol geleceği değil, zincirleme biraz sonra göreceğiniz tesislere geçtiğimiz zaman Dereağzı'na yapacağımız projeler açısından da söylüyorum. Tabii ki bazı şeyler olmadan bunları konuşmak, paylaşmak mümkün olmazdı. Dolayısıyla bu yatırımımızın hayata geçirilmesinde kulübümüze desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bürokratik süreçlerde yanımızda olan Sayın Bakanımız Murat Kurum'a, başta Hamdi Bey olmak üzere emeği geçen tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize, personelimize, başta da Mustafa Pınar ve Serkan Bey olmak üzere şahsım ve Fenerbahçemiz adına teşekkür ediyorum. Bugün toprağa beton değil, tam anlamıyla umut döküyoruz. Sadece bir tesisin temelini atmak için buluşmadık. Biz aslında hep beraber mütevazı bir temel atma töreni de olsa Fenerbahçemizin geleceğinin temellerini atıyoruz. Biraz evvel Hamdi Bey detaylı şekilde projeleri anlattı. Teknik özelliklerden çok öte 125 dönümlük bu alan önümüzdeki yıllarda yalnızca sahalardan, tribünlerden ibaret olmayacak. Bu proje bağımsız, güçlü, çağdaş bir kulübün simgesi olacaktır. Biraz evvel Hamdi Bey 30 dönüm araziden bahsetti. Aslında biz 60 dönüm istiyoruz. Sebebi de şu, en büyük maliyetlerden biri su maliyetleri. Biz gölet oluşturmak istiyoruz hem doğal akan suları hem de suladığımız sahalardan akacak suların bir yerde toplanması için. Bir, iki tane daha saha da koyabilirsek tam istediğimiz noktaya getirmiş olacağız. Eminim bu konuda da bakanlığımız bizden yardımlarını esirgemeyecektir. Burası, 'Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz dediğimiz günün, kendi ayakları üzerinde duran Fenerbahçe hayalimizin onarım dönemini başardık, atılım dönemine geçtik' dediğimiz sürecinde ete, kemiğe bürünmüş hali olacak. Burası çocuklarımızın hayaller kurduğu, altyapılarımızın geleceğe hazırlandığı, A Takımımızın şampiyonluklarının mutfağı olacak" dedi.

'HEDEFLENEN BAŞARI VE ŞAMPİYONLUK AÇISINDAN DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Jose Mourinho'nun ayrılığı ve transferler hakkında konuşan Başkan Koç, "Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'yi takip eden spor basınıyla buradayız. Biraz futbola değinmeden de olmuyor. Biliyorum, temel atmak için buradayız ama birkaç konuda da size çabucak bilgilendirme yapmak istiyorum. Eminim merak ediyorsunuzdur. Öncelikle geçen sezon sonundaki planlamamız doğrultusunda yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile devam etmekti. Planlarımız böyleydi. Pek çok kez yaptığımız toplantılarda, buluşmalarda geçen sezonun artısını, eksisini, muhasebesini yaptık. Bize göre… Yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız… Ama bize göre şampiyon olmamız için nelerin değişmesi gerektiğini, nelere ihtiyaç duyulduğunu, Fenerbahçemizin tarihsel futbol anlayışını, yani futbol DNA'sını, taraftarlarımızın oyun tarzı olarak neler beklediğini, nelere alıştığını ve hangi oyun tarzının bize şampiyonluklar getirdiğini etraflıca değerlendirdik, istişare ettik. Bu değerlendirme sürecinin sonrasında kadro planlamamız doğrultusunda mali gücümüzün de daha sağlıklı olup buna imkan sağlamasının etkisiyle futbolcu transferlerinde sizin de gördüğünüz gibi çıtayı yükselttik. 'Çıtayı yükselttik' derken biliyorsunuz limitler içinde hareket etmemiz lazım. Burada iki kişiye de teşekkür etmem lazım. Biri Sayın Hakan Safi. Kerem Aktürkoğlu transferi için 4 yıllık büyük bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İkinci unsur, Fenerbahçemizi sadece 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i, yani sizin yetiştiğiniz yerden yetişen Yusuf'u 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan Ligi'ne sattık. Tabii içimiz parçalandı. Kendisini daha uzun süreler tutmak istiyorduk kendisini ama bazen mecbur kalıyoruz. Hem Hakan Bey'in dokunuşları, cömertliği hem Yusuf'un kulübümüze kazandırdığı maddi imkanlarla limitlerimizi açabildik. Bu belki 3 ay önce hayal etmeyeceğimiz kadroyu bugün oluşturduk. Takımımızın şu anki değeri 315 milyon Euro. ve bize göre bu kadro geçen sezon oynanan futboldan çok daha etkili futbol oynayabilecek düzeyde bir kadro. Fakat yeni sezon açıldı. Evet, hazırlık maçlarımızı yaptık. Güzel bir yaz kampı geçirdik hem Samandıra'da hem Portekiz'de. Ancak 5 resmi maçta ortaya konan futbol, hocamızın bizi şampiyonluğa taşıyacağına olan inancımızı sorgular duruma getirmişti. Yani geçen sezondan çok büyük bir fark göremiyorduk. Kısacası bu sezon için oluşturduğumuz kadromuzun çok daha iyi futbol oynaması gerektiği inancı ile çok zor bir karar vermek durumunda kaldık. Hocamızla yollarımızı ayırma sürecinin zamanlama açısından bakıldığında da yani yaklaşan seçim açısından düşünüldüğünde de bu kararın sorgulanabilir, riskli bir karar olduğunu da ifade edebilirim. Ancak bu sezon hedeflenen başarı ve şampiyonluk açısından baktığımızda şahsen son derece doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu karar Fenerbahçemizin menfaatleri ve şampiyon olması yönünde atılmış bir adımdır" sözlerini kullandı.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle sürdürü:

"Zaten konulara seçim eksenli bakıyor olsaydı şu an Bankalar Birliği'nden bile çıkışımızı farklı planlıyor olabilirdik. Mesela ne yapabilirdik farklı? Şu an cebimizde 160 milyon Euro'luk garanti sponsorluk anlaşması var. Bunu %4'ten, %5'ten kırdırabilip –bunlar Chobani, Adidas. Dünya çapında firmalar. Kırdırma maliyetleri çok yüksek olmazdı- borçlarımızı kapatabilirdik. Ama 2014'te yapılan hatayı yapmadık. Çünkü 10 yıllık stat anlaşması, 5 yıllık ekipman anlaşması bundan sonraki yönetimlerin kullanmayı hak ettiği kaynaklardır. Biz o kaynakları bugünden sebep ne olursa olsun harcamak istemedik. Bu Fenerbahçemiz açısından da faydalı bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Kısacası biz seçim için değil, Fenerbahçemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bugünü için değil, yarını için de çalışıyoruz. Bakarsınız 15 gün sonra biz burada değiliz ama en azından biz bu tohumları attık. Bizden sonra birileri gelecekse onlara hepimiz destek olup bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Dolayısıyla bizim için Fenerbahçemizin menfaatleri herhangi bir seçimin çok çok üzerindedir."

'TEDESCO'YU GÖREVE GETİRMEYE KARAR VERDİK'

Yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco'ya karar verdiklerini belirten Ali Koç, "Takımımızı şampiyon yapmak elbette en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Mayıs ayında Tüpraş Stadyumu'nda Avrupa Ligi finalinde olmak da büyük bir hedefimizdir. Son adımımız ise kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA'sına ve Fenerbahçemizin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmekti. Kolay olmadı. Sezonun bu döneminde alternatifler de sınırlı. Ancak yaptığımız verilere, analizlere, geçmiş performanslara, Avrupa'daki durumlara, çalışılan kadrolara baktığımız zaman ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Domenico Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Kendisi de Allah'ın izniyle birkaç saat sonra inmiş olacak. Popülizme değil, veriyle desteklenerek alınan bu kararın, bu birlikteliğin her iki taraf için de fırsat olacağına, bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inancımız tamdır. Kısacası bizim en büyük borcumuz Bankalar Birliği veya kontratlardan oluşan yükümlülükler değildir. Bizim en büyük borcumuz kongre üyelerime, taraftarlarımıza olan şampiyonluk borcumuzdur. Bizim de bu borcu ödeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Yaklaşık 2 hafta içinde seçimlere gidiyoruz. Şunu unutmayalım, kim seçilirse seçilsin bugün bu temeli hepimiz için atıyoruz. Bu proje sadece bir yönetimin değil; gelecek nesillerin, çocuklarımızın hatta torunlarımızın projesidir. Hangi görüşte olursak olalım, hangi tartışmayı yaparsak yapalım hepimiz aynı armada, aynı maçta, aynı çubukluda buluşmalıyız" dedi.

Altyapı sporcularına seslenen Başkan Ali Koç, "Gelecekte buraya bir çocuk gelecek. Belki de geldi bile. Küçük ayakları, kocaman sarı lacivert yüreğiyle sahaya adım atacak. İleride A Takımın temel taşı, belki de kaptanı olacak. ve bizler şunu bileceğiz, o çocuğun hayalleri bugün bizim attığımız bu temelin üzerinde yeşerdi. İnşallah size nasip olur çocuklar. Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle büyük bir inançtır. ve o inanç işte bugün burada, Samandıra tesislerimizin tam karşısında yolun öbür tarafında, Maltepe'de filizleniyor. Hep birlikte daha güçlü yarınlara, çok yaşa Fenerbahçe. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sahasında çekilen toplu fotoğrafın ardından yeni tesislerin arazisine geçildi. Burada yapılan incelemelerin ardından temel atma töreni gerçekleşti.