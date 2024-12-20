Üye Girişi
Haberler
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan ev sahibi takımda teknik direktör Arda Turan, sarı-lacivertlilerin golünden sonraki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı bekledi. Dusan Tadic, Filip Kostic'in ortasına kafa vuruşunu yaptı. Devamında top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic ve Fenerbahçeli futbolcular, topun ceza sahası içerisindeki Robin Yalçın'ın eline çarptığına dair itirazlarda bulundu. VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu. Müsabakanın hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesinden sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

PERDEYİ AHMED KUTUCU AÇTI

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 26. dakikasında 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in kendi yarı alanından rakip yarı alana attığı uzun topu Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed, sağ ayak içiyle çektiği şutta fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Fenerbahçeli futbolcular 37. dakikada kırmızı kart bekledi. Luccas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Luccas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

EN-NESYRI SKORU EŞİTLEDİ

Sarı-lacivertliler, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

ARDA TURAN ATILDI

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

DEVRE ARASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

KANARYA PENALTI KAZANDI AMA OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Maçın 50. dakikasında savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, Berke'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası penaltı geçersiz sayıldı.

TADIC DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Tadic'in şutu üst direkten döndü. Ardından Szymanski'nin altı pas önünden şutunu Berke Özer kornere çeldi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA PENALTI İSTEDİ

Sarı-lacivertliler, 66. dakikada bir kez daha penaltı bekledi. Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

EYÜPSPOR'UN GOLÜ OFSYAYT NEDENİYLE SAYILMADI

Eyüpspor, 67. dakikada Emre Akbaba ile golü buldu ancak gol öncesinde yardımcı hakem, gol öncesinde Halil'in Djiku'ya faul yaptığına yönelik bayrağını kaldırdı. Hakem Emre Kargın, yardımcının kararına uydu.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında çok önemli bir 2 puan kaybeden Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, Eyüpspor da 27 puana ulaşmış oldu. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Cimbom, Pazar günü Kayserispor deplasmanında 3 puanla ayrılırsa fark 8'e çıkacak. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
img

Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
img

Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Ali koç::: şampiyon olacağız Çizgi film izlemeye devam

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

bu kadro bu yinetimle olmaz zaten şampiyonluk gaye hayırlı olsun sahada dönmez artık puan farki

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa demir:

aldıkları 1 puan bile haram

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Mhk kollamaya devam ediyor fenerini

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Başarısız CHP zihniyetli Ali Koç sen kara paracı Acun Ilıcalı‘yı o da balon Mourinhoyu alsın hep birlikte Fenerbahçe’den silktir olun gidin…

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Her ne kadsr rakip takım ile bir penaltısı verilmediği halde berabere kalan takımla biz de berabere kalsak da bu futbol bu fizik güç ve bu taktikle FB'nin işinin çok zor olduğunu kabul etmek lazım.FB'nin ilk altı takıma karşı galibiyetinin olmaması durumun vehametini gösteriyor.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Başarısız CHP zihniyetli Ali Koç sen kara paracı Acun Ilıcalı‘yı o da balon Mourinhoyu alsın hep birlikte Fenerbahçe’den silktir olun gidin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Özpalta:

morino ligin ikinci yarısında yok. tazminatı bekliyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Gök:

Cik cik Cik cik cik

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Dag:

f.bahceyi hakemler iyi okşadı ama yinede yenemedi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Tribünler karıştı! Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım

Son Dakika Haberleri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? 04.04 saat anlamı nedir? 04 04 saat aşk anlamı 2024! Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir? Almanya Noel pazarı saldırısına kaç kişi öldü? Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir? 03.03 saat anlamı nedir? 03 03 saat aşk anlamı 2024! Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Bayern Münih Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç? Türkiye'de 2023'te internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 iken kadınlarda bu oran yüzde kaçtır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.