Fenerbahçe'den 'farklı' tarife! Sevilla maçının bilet fiyatlarını gören taraftar çılgına döndü: Evi mi satalım?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçının bilet fiyatlarını belirledi.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

15 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışı başlayacak biletler için belirlenen ücretler, taraftarı çılgına çevirdi. 450 liradan başlayan biletler, 7 bin liraya kadar çıkıyor. Taraftarlar, "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi yorumlar yazdı.

Bilet fiyatları: