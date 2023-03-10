Fenerbahçe'den 'farklı' tarife! Sevilla maçının bilet fiyatlarını gören taraftar çılgına döndü: Evi mi satalım?
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Kadıköy'de oynayacağı Sevilla maçının bilet fiyatları belli oldu. 450 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarını gören taraftarlar çılgına döndü. Sosyal medyada hayli tepki paylaşımı yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçının bilet fiyatlarını belirledi.
15 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışı başlayacak biletler için belirlenen ücretler, taraftarı çılgına çevirdi. 450 liradan başlayan biletler, 7 bin liraya kadar çıkıyor. Taraftarlar, "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi yorumlar yazdı.