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Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Göztepe'nin penatı beklediği pozisyon için çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, 'penüstü'. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sarı-lacivertli takımın yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü'den de peş peşe çok sert açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın RAMS Park'ta 2-1 kazandığı Göztepe maçında konuk takımın penaltı beklediği pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.

MOSTUROĞLU: PENALTI DEĞİL, "PENAÜSTÜ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray'ın 3 puana uzandığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Göztepe'nin penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, 'penüstü'. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı. Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Fenerbahçe'de Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

AHMETKETENCİ: YETER ARTIK

Öte yandan Fenerbahçe yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü de Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından tepki gösterdi. Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık" yazdı.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

HULUSİ BELGÜ: YAZIKLAR OLSUN

Hulusi Belgü'den ise çok sert bir açıklama geldi. Belgü, " Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsaade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki

PENALTI POZİSYONUNDA YAŞANANLAR

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarına Cimbom'un ceza sahasında yaşanan bir penaltı pozisyonu damga vurdu.

İşte o penaltı pozisyonu;

Fenerbahçe'de Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepkiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Müsabakanın son dakikalarında Göztepe, beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. 85. dakikada soldan Aslan'ın ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Bunun üzerine Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

İtirazların ardından maçın hakemi Alper Akarsu, VAR ile iletişime geçti. Akarsu, VAR ile görüştükten sonra kısa bir süre sonra penaltı olmadığı yönündeki kararında kaldı ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

3.gol 5 dakika inceleyip nasıl iptal edelim dediler. Ve 3cm ofsayt tespit edildi. Utanmaz yüzsüz herifler. Sizi Galatasaray rahat şampiyon olmasın diye kollayan TFF'ye nankörlük etmeyin.

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Haber Yorumlarımislena ayık:

Acı varmı bine fener

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Haber YorumlarıSemihmiracmina Gündüz:

İlk penaltıyı da atlıyorlar.tam topa vuracakken jakopsun yaptığı hareket te net penaltıydı.en ufak temasa penaltı çalan hakem net iki penaltıyı vermedi.yazık bu ülkeye adaletsizlik heryere sirayet etmiş...

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Haber YorumlarıYalı çapkını:

Şekip sen fenerin maçlarındaki rakip takımın lehine verilmeyen pozisyonlarda konuş ilk önce sonra gel Gs maçındaki pozisyonları konuş kelek

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Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Neden rakiplere attığımız her gol aynı zamanda fenerede giriyor, hatta gol yiyenden daha çok acıtıyor bunlara :) :)

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Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Lan bu şekip şikeden yargılanmadı mı,şikeci yüksek divan başkanı olmuş, başka bişey beklenemezdi zaten fenevden :) :) :)

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Haber YorumlarıA.s.:

Takımın ağa babaları kendi başarısız yönetimlerini böyle unutturma derdindeler. Koyun sürüleri de meee meee diye peşinde dolanıyor. Ulan nasıl taraftar anlamak güç. Yarışta kaybetmeye doymayan tek taraftar fenevli olsa gerek. Etrafa salça olacanıza başarısız yönetiminizi göndermeye bakın.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Boş konuşmayı bırakın da 2010-2011 şampiyonluğunu konuşun. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor dur!!!

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

Antep maçında çıkıp tek kelime etmeyenler tatava yapmaya başlamış:)

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Haber Yorumlarımustı aj:

en büyük galatasaraylı ali koç ve cevresindekiler bence .fener taraftarını oyle bi uyutuyorlarki bu soylemlerle 20 sene daha yönetimde kalırlar ve galatasaray 6 cı yıldızıda takar. ali koç başkan galatasaray şampiyon

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