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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında 3 gol birden atan Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yapmayı başardı. Öte yandan Mourinho'nun öğrencileri, bu galibiyetle birlikte 7 puana yükselerek maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Fred'in yıldızlaştığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

FRED GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe, sakatlıktan dönerek formasına kavuşan Fred ile 15. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen Tadic, topu Brezilyalı yıldızın önüne bıraktı. Tecrübeli orta saha, driblingle topu sürerek uzaktan harika bir şutla topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertli takım 18. dakikada Oosterwolde'nin, 39. dakikada ise Fred'in yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'a yoğun itirazda bulundu. Ancak Doman, her 2 pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

DZEKO FARKI 2'YE ÇIKARDI

Mert Müldür'ün savunma arkasına attığı pasta topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri buldu ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan Boşnak forvet, bu sezondaki 7. maçında 7. kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

FRED HAT-TRICK YAPTI

60. dakikada Maximin, sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Fred'e gönderdi ve Brezilyalı yıldız topu filelere göndererek skoru 3-0'a getirdi. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Dzeko'nun kaleciden seken topunu filelere gönderdi ve hat-trick yaparak Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçirdi.

FRED'İN KARİYERİNDE BİR İLK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, sakatlığını atlatarak Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Deplasmandaki karşılaşmada 15, 60 ve 64. dakikalarda goller bularak kariyerinde ilk kez hat-trick yapmayı başardı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

GÖKHAN AKKAN ISLIKLANDI

Çaykur Rizespor'unkalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe'den yediği goller sonrası Rizesporlu taraftarlar tarafından maç boyunca ıslıklanarak protesto edildi.

ALIKULOV KENDİ KALESİNE ATTI

Fenerbahçe, bu golden yalnızca 2 dakika sonra 5. golü buldu. 66. dakikada Tadic'in ceza sahasına çevirdiği top, Rizesporlu Alikulov'a çarparak filelere gitti ve fark böylelikle 5'e yükseldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli takım bu 5-0'lık skorla sahadan ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ OYNADI

Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşarak İngiltere'ye gitmesinin ardından sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, ilk kez Rizespor deplasmanında forma şansı buldu. 23 yaşındaki sol bek, 81. dakikada maçın yıldızı Fred'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe'ye "Merhaba" dedi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

KANARYA LİDER OLDU

Fred'in yıldızlaştığı maçta Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyet ve 3 puanla dönen Fenerbahçe, puanını 7'ye yükselterek maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

Köksal Çelik:

Rize kalecisi sağolsun fenerli olmanın gereğini yaptı :)

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ZİYA BAŞKAN:

umarım rize'den çıkarken bir sıkıntı olmaz

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Yasar Unal:

Takım genel anlamda iyi oynadı ama İsmail şahane oynadı. Bravo. Fred ve İsmail FB için çok önemli futbolcular. Ama yönetim hala burayı yedekleyecek transferleri yapmadı. Geçen yıldan hiç mi ders almadınız?

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Tekin Avci:

Haydi fener

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Bülent Türkmen:

Rizespor:0 Gökhan Akkan 5

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rize ve sivas fenerın paf takımı degilmi sasıracak bi şey yok

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