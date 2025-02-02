Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçta VAR hakemi olarak ise Belçikalı Bert Put görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lige verilen aranın ardındanHatayspor,Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Çaykur Rizespor ise 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

CARLOS 11'DE, TALİSCA YEDEK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferlerden Diego Carlos'a ilk 11'de şans verirken, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı yedek soyundurdu. Öte yandan Napoli'ye transferi gündemde olan Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek. Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'de karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında. Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor. Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı. Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

GÖZLER EN-NESYRI'DE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak. Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak. Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.

RİZESPOR'DA EKSİKLER

Rizespor'da kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, bu maçta forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 5-0 yenilmişti.

46. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle 46. puan mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 22 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 17'sinden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı. Fenerbahçe bu maçlarda 50 gol sevinci yaşarken Çaykur Rizespor, rakibinin filelerini 18 kez havalandırdı.

TEKRAR EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi. Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, geçen sezonun ilk yarısında sahasında ve bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçları 5-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

SON 14 MAÇTA BERABERLİK YOK

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 14 karşılaşmada Fenerbahçe, 13 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 43 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 12 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.