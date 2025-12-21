Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 100 yılı aşkın rekabette birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı.

İki ekip de en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada 7-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 6 Ocak 1990'da 5-1 yenerken, 4 kez de 4-0'lık galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

Beşiktaş'ın en farklı kazandığı maçlar

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 23.03.1941 Şeref Özel 7-1 06.01.1990 Fenerbahçe Lig 5-1 12.03.1944 Şeref Milli Küme 4-0 07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4-0 16.05.1987 Ali Sami Yen Lig 4-0 21.11.1987 Fenerbahçe Lig 4-0

Fenerbahçe'nin en farklı kazandığı maçlar

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 06.12.1958 İnönü Özel 7-0 17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5-0 01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6-2 24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5-1 28.11.1924 Taksim Özel 4-0 18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4-0 31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4-0

En gollü maçlar

İki rakip arasında geride kalan 362 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yılı aşkın rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazanırken, Beşiktaş da 23 Mart 1941'deki özel maçı 7-1'lik skorla galip tamamladı.

En golcü isim 32 gol atan "Baba" lakaplı Hakkı Yeten

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a karşı en fazla golü atan isim ise 19 golle Cemil Turan oldu.

En çok forma giyenler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu ünvanı Rıza Çalımbay'a ait.

Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner takip etti.

En erken gol Bolic'in

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı.

İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza attı. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı.

Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.

Bir maçta en çok gol atan futbolcu Zeki Rıza Sporel

Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti.

Şimdiki Chobani Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel maçta sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

İlk resmi maç berabere

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı.

Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki ekip, ilk karşılaşmasını ise 1924 yılının kasım ayındaki özel maçta gerçekleştirdi.

İki takımda da oynayanlar

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca, Cengiz Ünder.

İki takımda da gol atanlar

100 yılı aşkın rekabette iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı.

Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, Mamadou Niang ve Gökhan Gönül, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.

Kendi kalesine gol atanlar

Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

İlk lig maçı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı.

İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İlk gece maçı

İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı, 12 Haziran 1960'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı.

Işıklar altında oynanan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.

Hasret maçları

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi.

Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 maç üst üste kazanarak rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.

Hükmen galibiyetler

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bir asrı geçen rekabetinde üç karşılaşma hükmen sonuçlandı.

Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı.

İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.

İki takım arasında 2017-2018 sezonunda oynanan karşılaşma da yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Müsabaka, 57. dakikada skor 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

"Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?" tartışması

Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı.

Fenerbahçe Stadı'nda 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile "gol" kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin uzun süren itirazları, sonucu değiştirmedi. Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre meşin yuvarlağın 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek tartışmalara son nokta konmuştu.

Pancu kaleye geçti

İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi derbiye damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart öncesinde 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanan siyah-beyazlı ekipte, Pancu kalan bölümde kaleye geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.

Bilica kazdı, penaltı kaçtı

Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda çok ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti.

İnönü'deki son derbi Beşiktaş'ın

İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı.

3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünü atan isim oldu.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'de 9 kişiyle yenilmedi

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda konuk takım olarak çıktığı lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı.

Sarı-lacivertli ekip, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmayı bildi.

Kadınlar ve çocukların izlediği derbiler

İki takım arasındaki 2 derbi, tribündeki görüntüsüyle tarihe geçti.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi.

2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı.