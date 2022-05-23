Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, play-off yarı final ilk maçında karşılaşıyor - Haberler

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Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, play-off yarı final ilk maçında karşılaşıyor

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, play-off yarı final ilk maçında karşılaşıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka yarın karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka yarın karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.

Toplamda 3 galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı eşleşmede ikinci maç yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

AA / Süha Gür - Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, basketbol, Play Off, Spor, Haberler

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