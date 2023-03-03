Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında isim vermeden Bahçeli'ye yüklendi: Bu iş çok sakat yere gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tribünlerde yapılan "Hükümet istifa" sloganları ile ilgili konuşan Koç, isim vermeden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Koç yaptığı açıklamada, "Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Statta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Bu tip mesajların infial yaratacağını çocuklar bile biliyor. İş çok sakat yere gidiyor." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Koç, tribünde yapılan "Hükümet istifa" sloganları ve sarı-lacivertlilere Kayserispor maçı için verilen deplasman yasağını değerlendirdi.

"KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRIR"

Ali Koç, Beşiktaş tribünlerinde atılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası paylaşım yapan ve bu sloganların atılmaması için önlem alınmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Koç yaptığı açıklamada, "Maçta bazı protestolar oldu. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Statta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Bu tip mesajların infial yaratacağını çocuklar bile biliyor. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır." dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"KAYSERİSPOR'A BİLGİ GİTMİŞ"

Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bir gece önce Kayserispor'a yasak geleceği söyleniyor. Süreçte birileri yalan söylüyor. Bir nebze biliyorum. Her şeyi açıklayacağım, belki hepsini bugün değil. Siyasetinden, yerel idarelere kadar... Bildiklerimi anlatacağım.

"KARARI ALAN KAYSERİ VALİLİĞİ"

Açıklamayı Kayserispor mu yazdı bilmiyorum. Her şeye rağmen hukukta hakkımızı aradı. Kayseri'de başvurduk, mahkeme hemen karar aldı. Bir gün savunma verdi davalıya, davalıda iki savunma yaptı. Davalı da Kayseri Valiliği. Kararı alan Kayseri Valiliği, savunmayı da onlar yaptı.

"BU KULÜBÜN DNA'SI ORTADA"

Hassas dengede en makul açıklamayı yapmak bizim işimiz. Bazı kulüpler kendisi açıklama yaptı, son derece siyasi açıklamalar. Biz Fenerbahçe olarak siyasi bir şey yapmıyoruz. Statta bir bölüm protesto yaptı. Kulüpler Birliği'nde kültür vardı, ortak açıklamayı herkes yayınlar. Biz de yayınladık, iki büyük kulüp saatler sonra yayınlayınca, biz kötü olduk. Bu kulübün DNA'sının ne olduğu açıkça ortada. Bir açıklamadan dolayı, bizim 5 senedir yaptıklarımız, duruşumuz sorgulanamaz. En çok kırıldığım nokta bu oldu.

"NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi. Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra 'Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım' dedik. Çıkan tek şey 'Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz' demek. Ne yapacaksınız? Her maç stadı, sahayı mı kapatacaksınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kime ne ders vermeye çalışıyorsunuz? Valiliğin açıklamasından vatandaş olarak utandım.