Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes 'Gitsin' diye mesaj atmaya başladı" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor