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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı.

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes 'Gitsin' diye mesaj atmaya başladı" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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