Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes 'Gitsin' diye mesaj atmaya başladı" - İSTANBUL