Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Süper Lig'de Karşı Karşıya

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor yarın oynanacak müsabaka ile birlikte 9. kez rakip olacak. İki takımın son durumu ve geçmiş maçlara dair bilgiler de haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor yarın oynanacak müsabaka ile birlikte 9. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 9 maçta aldığı 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

9. randevu

İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

Karagümrük'ün tek galibiyeti geçen sezon

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Gollerin tamamı farklı futbolculardan

Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı 9 lig maçında 9 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibinin bulduğu gollerin tamamı farklı futbolculardan geldi. Karagümrük'te geride kalan haftalarda Ryan Mendes, Nazım Sangare, Güven Yalçın, Marcus Rohden, Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Valentin Eysseric ve Federico Ceccherini, rakip ağları sarsan 8 futbolcu oldu. Gollerden biri ise ligin ikinci haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan mücadelede Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

Üst üste 2 galibiyeti bulunmuyor

Karagümrük ekibi, Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde çıktığı müsabakalarda üst üste 2 galibiyet alamadı. Ligde son olarak geçen hafta Adana Demirspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'u da yenerek bu anlamda bir ilki başarmak istiyor.

Trabzonspor, çıkış yakalamak istiyor

Trabzonspor cephesi ise ligde istikrarsız bir grafik çiziyor. Lige Teknik Direktör Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a mağlup olunmasının ardından Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeniden anlaştı. Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk maçında evinde Alanyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-mavililer için deplasmanlar zor geçiyor

Ligde bu haftaya kadar 4 deplasmana çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan tek galibiyet çıkarırken 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı maçlarda Galatasaray, Hatayspor ve Adana Demirspor'a kaybetti. Trabzonspor, tek deplasman galibiyetini ise 4. hafta maçında Kasımpaşa'ya karşı 5-1'lik skorla elde etti.

Shukurov ile Eren Elmalı kart sınırında

Zorlu mücadele öncesi iki ekipte de kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. İstanbul ekibinde 3 sarı kartı bulunan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, Trabzonspor'da ise 3 kez sarı kart gören Eren Elmalı ceza sınırında yer aldı.

Ali Şansalan düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. - İSTANBUL