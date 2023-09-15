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EXXEN'de 2 Ligde Toplam 7 Maç Canlı Yayınlanacak

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Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 15-17 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde toplam 7 maç canlı olarak yayınlanacak.

Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 15-17 Eylül tarihleri arasında 2 ligde toplam 7 maç canlı yayınlanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar EXXEN'den futbolseverlere aktarılacak.

Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Suudi Arabistan Pro Lig

15 Eylül Cuma

21.00 Al Hilal - Al Riyadh

16 Eylül Cumartesi

18.00 Al Raed - Al Nassr

21.00 Al Ahli - Al Taawoun

Hollanda Eredivisie Ligi

16 Eylül Cumartesi

17.30 Feyenoord - Heerenveen

21.00 PSV - NEC

17 Eylül Pazar

15.30 Twente - Ajax

17.45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Hollanda Eylül Spor Haberler

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