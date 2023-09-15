EXXEN'de 2 Ligde Toplam 7 Maç Canlı Yayınlanacak
Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 15-17 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde toplam 7 maç canlı olarak yayınlanacak.
Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 15-17 Eylül tarihleri arasında 2 ligde toplam 7 maç canlı yayınlanacak.
Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar EXXEN'den futbolseverlere aktarılacak.
Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Suudi Arabistan Pro Lig
15 Eylül Cuma
21.00 Al Hilal - Al Riyadh
16 Eylül Cumartesi
18.00 Al Raed - Al Nassr
21.00 Al Ahli - Al Taawoun
Hollanda Eredivisie Ligi
16 Eylül Cumartesi
17.30 Feyenoord - Heerenveen
21.00 PSV - NEC
17 Eylül Pazar
15.30 Twente - Ajax
17.45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor