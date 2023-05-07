Eskişehir'de 19 Mayıs Şenliği kayıtları yarın başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'ne kayıtlar, yarın Osmangazi Spor Sahası'nda başlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'ne kayıtlar, yarın Osmangazi Spor Sahası'nda başlayacak.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında '3x3 Mix Sokak Basketbolu Şenliği' düzenliyor. 15-18 yaş aralığında erkek ve kadın sporcuların katılabileceği, 16-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kanlıkavak Basketbol Sahası'nda düzenlenecek şenlikte; takımların müsabaka boyunca 1 kadın oyuncu bulundurması zorunlu olacak.

Toplam 16 takımın katılacağı etkinliğin kayıtları yarın başlayacak ve 12 Mayıs'a dek 16.00 ile 20.00 saatleri arasında devam edecek. Kayıt ve etkinlik hakkında bilgi almak isteyenler, 0 222 224 14 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.