Erzurumspor FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Erzurumspor FK sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Erzurum takımıyla ne olursa olsun oynamak kolay değil. Bugün burada bizim alışık olmadığımız en büyük eksik hava şartları. Her takım için gelen için aynı şartta. Ama dediğim gibi Erzurum takımıyla hangi ligde hangi şarttan hangi mevsimde oynarsan oyna burada oynamak kolay değil. Oyuna baktığımızda 1-0 öne geçtik. Ondan sonraki süreçte ikinci yarı iyi çıksak, top bizde kalsa ikinci golü bulma şansımız vardı. Bizi üzen tabii ki son saniyede gelen gol. Ama futbol, hakemin düdüğü çalmadan oyun bitmiyor. Olayın oraya gelmesi kendi üzerimize düşene bakmamız lazım. Bu oyunun uzatma bölümlerinde ayağımızdaki topları çok kolay rakibe verdik. Topun bizde daha fazla kalması lazımdı. Oralarda biraz bunları kendi adımıza eksikliklerimiz olarak değerlendiriyoruz. Çünkü oyunu orada bitirmesini bilmemiz lazımdı. Bitiremedik. Erzurum'da son saniyede bulduğu golle, o atak sonuçlansa oyun bitecekti, bizi üzdü. Baktığımızda sezon başından beri geldiğimiz ilk yarı bitmeden bir hafta kala geldiğimiz noktada Erzurum takımıyla burada berabere kalmak bizi üzüyorsa son dakikada, demek ki bayağı bir yol kat etmişiz. Olayın güzel tarafı bu. İki puan kaybetmek bizim için üzücü üzüntü verici. Artık önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki yani Giresun maçına en iyi şekilde değerlendirip inşallah üç puanla bitirip devreye girmek istiyoruz. Ondan sonraki süreçte de önümüze bakıp gerekli değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor Teknik Direktör Hakan Kutlu ise yaptığı değerlendirmede, "Son haftalarda hakemler gündemde olduğu için, maçın hakemlerini tebrik ediyorum. Şu yönden, hataları vardı. Özellikle bizim aleyhimize çok net bir penaltı ve rakip oyuncuyu ikinci sarı karttan atması gereken bir pozisyon vardı. Yine de sahada iyi niyetli bir duruş sergiledi. Bunların dışında da çok iyi bir maç yönetti. Tabii VAR'dan dönmesi gereken kararlar vardı. Penaltı pozisyonunu göremeyebilir. Çünkü biz de ekranda seyretmeden pozisyonun penaltı olduğunun tam farkına varamamıştık. Oyuncularımızın oradaki itirazı nedeniyle penaltı mı acaba diye ekrandan baktıktan sonra penaltı olduğunu gördük. VAR'daki hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor bu pozisyonda. Ama 90 dakika sonuna baktığımız zaman iyi bir maç yönetti diyebilirim. Maçın sonuna beş dakika eklenmesi, yine orta hakemle alakalı ya da yan hakemlerle alakalı değil. VAR uyarıyor. VAR'dan gelen kararla süre eklemesi yapıyorlar ki bugün bana göre en az 9-10 dakika, hatta 10 dakikanın üzerinde eklenmesi gerekiyordu. Ama beş dakikayla VAR hakemleri sınırlı tuttu. Penaltı pozisyonunda devreye aleyhinize girdikleri gibi orada da aleyhinize girmişlerdi. Maça gelince ilk yarı rakibimize verdiğimiz tek pozisyonda rakibimiz golü buldu. Aslında ilk yarıda bizim pozisyonlarımız vardı. Ama oyun tam anlamıyla üstünlük kuramamıştık. Biraz tutuktuk, ama rakibimize de pozisyon vermiyorduk. Rakibimizin yaptığı çok fazla bir şey yoktu ama bizim de yoktu. Maçın ikinci yarısında bir kere futbolcularımın hepsinin alınlarından öpüyorum. Gerçekten bir takımın reaksiyon vermesi ancak bu kadar olabilirdi. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Ben sayamadım, çok fazla yüzde yüz, hani son pasları veremedik, ya da son pasları atamadık gibi değil. Yüzde yüz kaleciyle başa başken atamadığımız pozisyonlar var. Girdiğimiz pozisyonlar var, değerlendiremedik. Ama bir takımı ancak karşısında bir takım varken ancak bu iyi oynayıp, bu kadar pozisyona girilebilirdi. Yürekleriyle oynadılar 45 dakika. Üç puanı hak etmiştik. Çok farklı bir skorla hak etmiştik. Telafi ederiz. Yeter ki oyuncuların sahadaki bu ikinci yarı özellikle duruşlarını, mücadelelerini, inanmışlıklarını, ortaya koydukları futbol anlayışlarını devam ettirsinler. Bunların telafi yaparız. 19 puana ulaştık. Önümüzde bir Eyüp maçı var. Ben Eyüp maçına gidip orada da yani şu maçın ikinci yarısını gibi ortaya koyup ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim oyuncularımız böyle zor maçları da seviyor. Kaptanımızla alakalı konuşmak istiyorum. Annesi iki gün önce vefat etti. İnşallah mekanını cennet olur. O da büyük bir fedakarlık gösterip annesinin ölümünden bir gün sonra gelip burada hem ne kadar önemli bir karakter olduğunu, hem bu camiaya ne kadar sahiplendiğini gösterdi. Sahada da müthiş mücadele verdi" diye konuştu. - ERZURUM