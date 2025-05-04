Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Oyun olarak, oyuncularımın eforundan, isteğinden ve arzusundan dolayı yenilmiş olmamıza rağmen çok memnunum. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar oyuncularım çok iyi oynadılar. Yani o dakikada, 20. dakikada, gol pozisyonlarımız vardı. Oyun bizdeydi fakat golden sonra biraz düşüş yaşadık. Psikolojik olarak belki çok istiyorlardı play-off'a kalmayı. Bu maç bizim için o anlamda çok önemliydi, ancak ondan sonraki süreç bizim için sıkıntılı geçti. Erzurumspor biraz daha akıllıca oynadı bizden. Onları da tebrik ediyorum ve play-off'ta başarılar diliyorum. Ama oyuncularım bize buraya kadar bir heyecan yaşattılar. Play-off'a kalma adına, çünkü çok aşağıdan gelmiştik. Yetiştiremedik ama hepsinin emeğine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Erzurumspor'a da play-off'ta başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kutlu: "Oyuncularım iyi bir futbol sergiledi"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Maç bizim adımıza oldukça stresli ve yüksek tempolu bir maçtı. Son haftalarda iç sahada iyi oynadığımız maçları kazanamamıştık. Çok pozisyona girip kaçırdığımız goller yüzünden kazanamadığımız maçlar olmuştu. Ama bu kadar stresli ve yüksek tempolu bir maçta, karşımıza da çok diri, son haftaların hem ritmini bulmuş hem de iyi sonuçlar alan bir takım çıkmasına rağmen gerçekten çok iyi bir futbol oynadık. Rakibimizin hemen hemen hiç gol pozisyonu yoktu. Attıkları ve VAR'dan dönen pozisyonu hariç. Çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdik. Benim saydığım en az 5-6 tane çok net, yüzde 100 diyebileceğimiz gol pozisyonları vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu kadar stresli bir maçta böyle bir performans sergiledikleri için, hem de taraftarımızdan mahrum bir şekilde böyle bir performans ortaya koydukları için" diye konuştu.

"Erzurumspor'un önemli bir potansiyeli var"

Hakan Kutlu, ligin geneline bakıldığında, ilk 7'yi ve play-off potasını garantilemiş bir takım olarak, ilk ikiden çıkmayı istediklerini belirterek, "Aslında ben bir dönem bir açıklama yapmıştım. Bizim hedefimiz başlangıçta ne play-off, ne de ligin ilk iki sırasındaki yer almaktı. Çünkü bir geçiş sezonu yaşayacaktık. İki dönem transfer yasağı yaşamış çok yorgun bir camia. Taraftarlarımızdan mahrum, iç sahada oynayamıyor. İç sahada oynadığımız maçlar 1500-2000 kişilik taraftar önünde oynuyor. Yani birçok dezavantajımız vardı. Ama oyuncularımızın göstermiş olduğu performans bizi ve camiayı heyecanlandırdı. İlk iki için son haftalara kadar mücadelemizi sürdürdük. Tabii hakem hataları, oyuncu sakatlıkları bu hedeften uzaklaşmamıza büyük etken oldu. Ama şöyle bakıyorum; sezon başı kadroyu biz kurarken, aldığımız oyunculara bakarken, ligin ikinci ya da üçüncü haftasında transfer yasağının açılmasıyla lige de transfer yasağı getirildi. Bu şekilde başlamıştık. Transferleri yaparken o zamanki sosyal medyada yazılanlara bakıyorum. Aynı insanlar, bu takım düşer, yaptığınız transferler keşke açmasaydınız diyenler, aynı oyuncuları şimdi ilk ikiye çıkamadıkları için suçlayan bazı kesimler vardı. Ama oyuncularım gerçekten müthiş bir özveri gösterdiler. Bir kere şunu söyleyeyim, Erzurum şehrini inanılmaz iyi temsil eden bir oyuncu grubumuz var. Üç yıldır ve bu yıl katılan yabancı oyuncularımız da dahil. Belki de bugüne kadar Erzurum tarihindeki, tabii ki Erzurum tarihinde çok başarılı oyuncular, başarılı sporcular, başarılı takımlar var ama Erzurum tarihindeki şehrini en iyi temsil eden, takımına en bağlı futbol takımı diyebilirim. Hepsini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Çok önemli play-off maçlarının olduğunu vurgulayan Hakan Kutlu, "Tabii ki hedefimiz, buraya kadar getirdiğimiz bu süreçten sonra Süper Lig'e çıkmak ki bu bize çok yakışacak. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bazen bir serzenişimiz oldu, hani niye maça 100 kişi geldiler diye. Benim daha önceki haftalarda bir serzenişim olmuştu. Ama şöyle, bazı takımlar başarılı oldukça birliktelikleri artar. Bazı takımlar haksızlığa uğradıkları zaman birliktelikleri artar. Biz 3 yıldır çok başarılı bir dönem geçiriyoruz. Transfer yasağı olduğu dönemde ve bu dönemde yine aynı şekilde. Bir ateşleme yapmıştık bu taraftar ve şehirdeki Erzurumsporluluğu yeniden ateşlendirmek adına. Ama uğradığımız haksızlıklar, daha büyük bir kenetlenme sağladı şehirde. Bugün bizi belki 2000-3000 kişiyle stadyuma uğurladılar. Çok güçlü bir camia. Ben buranın dışından bir insanım. Erzurumlu değilim. Ama dışarıdan gördüğüm ve içeriye girdiğim zaman da anladım, çok büyük bir potansiyeli var. Ama bu potansiyeli ortaya çıkartmamız gerekiyordu. Erzurum öyle bir şehir ki, üzerlerine basmaya çalışırlarsa potansiyelini ortaya çıkartır. O potansiyeli de ben o birlikteliği de tam anlamıyla bir türlü sağlayamamıştık. Son hafta İstanbulspor'la oynadığımız maçtan sonraki olaylar ve yapılanlar o birlikteliği de ortaya çıkarttı. Erzurumspor, inşallah play-offlarda yine sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar birlikteliğimizi göstereceğiz. Süper Lig'e çıkmak için her şeyi deneyeceğiz. İnşallah sonunda iyi olacağını düşünüyorum. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ve buna gerçekten şehrimizin de artık bu enerjiyi verdiğini, bugünkü bizi stada uğurlamadan sonra en inandığım günlerden biri bugün olabilir. Çünkü gerçekten büyük bir enerji oluştu şehirde. Tekrar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM