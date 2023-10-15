Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde kendi tesislerinde hazırlıklarını devam ediyor.

Ligde aldığı 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 10 puan ile puan cetvelinde 10. sırada bulunan mavi-beyazlı takım oynadığı son maçta Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Milli maçtan dolayı lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda 21 Ekim tarihinde karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Futbolcuların antrenmanlarda hırslı ve neşeli oldukları görüldü. Erzurumspor FK ekibi antrenman öncesi Furkan Özhan'ın doğum gününü kutladı. - ERZURUM