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Erzurum Gençlik Spor'dan üç madalya

Erzurum Gençlik Spor'dan üç madalya
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Erzurum Gençlik Spor Kulübü boksörleri, Amasya'daki U17 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda iki gümüş ve bir altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu olan Muhammet Baran Çelik, Eylül ayında Karadağ'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü boksörleri, Amasya'dan üç madalya ile döndü. Altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Muhammet Baran Çelik, Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

11-19 Temmuz 2026 Tarihleri arasında Amasya'da yapılan U17 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında antrenör İbrahim Bostancı yönetiminde ringe çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübünden 46 kiloda Fetullah Kaçar ve 54 kiloda Ömer Kandan Türkiye 2.olurken, 66 kiloda Muhammet Baran Çelik Türkiye Şampiyonu oldu. Dadaş boksörler, elde ettikleri zaferle Erzurumlu sporseverlerin göğsünü kabarttı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile aynı zamanda Gençlik Spor Kulübü Başkanı olan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Türkiye şampiyonasında başarı elde eden Sporcuları ve antrenör İbrahim Bostancı'yı tebrik etti. Amasya'da kürsünün en üst basamağına çıkarak Türkiye şampiyonu olan Muhammet Baran Çelik, Eylül ayında Karadağ/Montenegro'da yapılacak Avrupa şampiyonasında Erzurum ve ülkemizi Temsil edecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şampiyon boksör Muhammet Baran Çelik'e başarı dileklerini ileterek, kendisinden Avrupa şampiyonluğu beklediklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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