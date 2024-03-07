Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yıldız sporcuları kabul etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yıldız sporcuları makamında kabul etti.

Okullar arası Kros Yıldız Kızlar Müsabakalarında hem takım hem de ferdi olarak Türkiye şampiyonu olan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencilerini Valilik Toplantı Salonu'nda ağırlayan Vali Mustafa Çiftçi, genç yıldızlara başarı dileklerinde bulunarak çeşitli hediyeler verdi. Genç sporcuların ziyaretine, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Zübeyde Hanım Orta Okulu Müdürü Cafer Akaydın ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Saçaklı eşlik etti. - ERZURUM