Erhan Çelenk, Bucaspor'da Spor Haberleri Bucaspor 1928, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bucaspor 1928, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Manisa FK forması giyen Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Akçaabat Sebatspor altyapısında başlayan Erhan Çelenk, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Altay ve Manisa FK takımlarının formalarını giydi. Deneyimli oyuncu, 346 resmi maça çıktığı kariyerinde 70 gol, 30 asistlik performans sergiledi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor Manisa Spor Haberler

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