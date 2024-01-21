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Ergi Kırkın ve Yankı Erel M25 Doha turnuvasında şampiyon oldu

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Milli tenisçilerimiz Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen M25 Doha turnuvasında şampiyonluk elde etti. İlk turu walkover olarak geçen ikili, çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise Çek rakiplerini yenerek finale çıktı. Finalde Japon rakiplerini mağlup eden Kırkın ve Erel, birlikte ilk çiftler şampiyonluğunu kazandı.

Milli tenisçilerimiz Ergi Kırkın ve Yankı Erel Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü M25 Doha turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda ilk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise 1 numaralı seri başı Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel'i yenerek finale ilerledi. Final karşılaşmasında Japon tandem Masamichi Imamura/Naoki Tajima'ya karşı 4-6, 6-3, 10-2 üstünlük sağlayan Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi, birlikte ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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