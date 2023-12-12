Elazığspor ve 23 Elazığ FK, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası sporda şiddete vurgu yaparak kınama mesajları yayımladı.

Elazığspor ve 23 Elazığ FK, Hakem Halil Umut Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

Elazığ spor ve 23 Elazığ FK, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası sporda şiddete vurgu yaparak kınama mesajları yayımladı.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankara ekibinin kulüp başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler için spor camiası tepki yağdırıyor. Elazığ'ın profesyonel futbol ligi ekipleri Elazığspor ile 23 Elazığ FK da yapılan saldırıyı kınayarak, 'Sporda şiddete hayır' mesajı verdi.

Elazığspor, yayımladığı mesajda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

23 Elazığ FK ise "Süper Lig'de bugün oynanan Ankaragücü - Rizespor müsabakasının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, sporun ruhuna ve fair-play prensiplerine aykırıdır. Gerçekleşen saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler, yardımcıları ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ