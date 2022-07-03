Elazığspor'da transfer yasağını kaldırmak için hamle Transfere engel dosyalarla görüşmeler yapmak üzere kurmaylarıyla birlikte İstanbul'a giden Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığ'a döndü. Transfere engel dosyalarla görüşmeler yapmak üzere kurmaylarıyla birlikte İstanbul'a giden Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığ'a döndü. TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer tahtasını açmak mevcuttaki dosyalarla görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a giden Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ve kurmayları Elazığ'a döndü. Bir hafta kadar İstanbul'da kalan başkan Çayır, kulüp idarecileri Eser Ağcabay ile Murat Ertürk, transfere engel yaklaşık 25 dosyadaki teknik adam ve futbolcularla, temsilcileriyle görüşmeler yaparak teklif sundu. Elazığ'a dönen heyet, dosya süreçlerinin takibini Elazığ'dan sürdürecek. Transfer yasağını kaldırmanın planlarını yapan Elazığspor, yasağı kaldırdığı takdirde kadrosuna katmayı planladığı futbolcularla görüşmelere başlayacak. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor Elazığspor İstanbul Elazığ Spor Haberler

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