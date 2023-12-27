Elazığspor Ara Dönem Hazırlıklarına Başladı

Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, ara dönem hazırlıkları ve takımın 2. Lig hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grubun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan Elazığspor'da ikinci yarı hazırlıklarına Elazığ'da başlanıldı. Teknik direktör Bülent Yenihayat yönetiminde hazırlıklarına start veren bordo-beyazlılar, 8 gün Elazığ'da, 9 gün de Antalya'da hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, başlayan ara dönem hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Sezona iyi başlayamasak da Bülent hocamızın göreve gelişiyle istediğimiz ivmeyi yakaladık ve sezonun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamladık. Salı günü itibariyle de ara dönem hazırlıklarımıza Elazığ'da başladık. İkinci etap çalışmalarımızı da Antalya'da yapacağız. Hazırlık maçları da yapmayı planlıyoruz. Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşamak istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ