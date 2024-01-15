Elazığspor, Antalya kampından sonra hazırlıklara başlıyor

Elazığspor'da, Antalya kampı sonrası futbolculara verilen 2 günlük izin sona eriyor.

Antalya kampı sonrası 2 günlük izin verilen teknik heyet ve futbolcular yarın kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayacak. 20 Aralıkta oynanan Eynesil Belediyespor maçıyla sezonun ilk yarısını tamamlayan ve 5 günlük iznin ardından ara dönem hazırlıklarının ilk etabı için Elazığ'da toplanarak 7 gün çalışan bordo beyazlılar, yine iki gün izin yaptıktan sonra Antalya kampına start verdi. 4 Ocak tarihi itibarıyla Antalya Belek'te toplanan ve burada 10 günlük çalışma gerçekleştiren bordo-beyazlı ekip, 13 Ocakta yapılan yenileme antrenmanıyla devre arası kampını tamamladı. 2 günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, 16 Ocakta Elazığ'da toplanıp sezonun ikinci yarısının ilk haftasında evinde oynayacağı Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına başlayacak. Saat 15.30da teknik sorumlu Bülent Yenihayat ve yardımcıları refakatinde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. - ELAZIĞ