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Elazığ haber | Elazığ Karakoçan FK, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı

Spor Haberleri

Elazığ haber | Elazığ Karakoçan FK, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı

Elazığ haberleri: Elazığ Karakoçan FK, transfer döneminin son gününde iki futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Elazığ Karakoçan FK, transfer döneminin son gününde iki futbolcuyu daha renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Karakoçan FK, transfer döneminin son gününde stoper Ercan Şirin'i kiralık olarak kadrosuna kattıktan sonra, Fransa Ligue 2 takımlarından Valenciennes FC altyapısında yetişen gurbetçi golcü Özcan Şahan'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferlere ilişkin olarak kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, her iki transferin de kulübe hayırlı olması dilendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Elazığ Spor Haberler

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