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Ege Rallisi'nin startı verildi

Spor Haberleri

Ege Rallisi'nin startı verildi

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin startı verildi.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin startı verildi.

Royal Teos Thermal Resort Clinic ve Spa önünde verilen startın öncesinde Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Ege Rallisi'nde katılımcılar, 2 gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda mücadele edecek.

Yarışta ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etapları ikişer kez, ikinci gün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları da ikişer defa geçilecek.

Organizasyon, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Shell Ege Spor Haberler

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